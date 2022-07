WDW 2022, tutti pazzi per la Race of Champions: l’elenco dei partecipanti

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli si prepara ad ospitare il World Ducati Week 2022. Dal 22 al 24 luglio si terranno eventi in pista e fuori, tra spettacoli mozzafiato, esibizioni, incontri con i piloti e le leggende Ducati. Evento clou sarà la Race of Champions di sabato, dove 21 piloti si sfideranno in sella alla Panigale e vedrà in azione tanti nomi illustri della MotoGP e della Superbike, come Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Alvaro Bautista, Michael Rinaldi, Danilo Petrucci e molti altri.

Race of Champions al WDW

Inizia il conto alla rovescia per il raduno dei Ducatisti di Misano, un appuntamento che i protagonisti stanno preparando da tempo. I piloti MotoGP e Superbike guideranno la Ducati Panigale V4S da 1100cc e oltre 220 CV, contemporaneamente ci saranno sei piloti del Mondiale Supersport con la Panigale V2 da 150 CV. Fare pronostici è complicato anche per un fuoriclasse come Alvaro Bautista, reduce da un buon week-end a Donington: “Non so chi sia il favorito ma so che i piloti italiani stanno provando, provando, provando con la Panigale“. Lo spagnolo ha rimediato un colpo alla mano nella caduta in gara-1 e quindi dovrà girare con precauzione. “Penso che per molti dei piloti italiani questa sia la gara dell’anno. Ci vado solo per divertirmi e per stare con i Ducatisti“.

A Misano si sono allenati in questi giorni per puntare alla vittoria, come confessato da Michael Rinaldi: “Tutti vogliono vincere, quindi sarà fantastico. Pecco [Bagnaia] con quella moto è davvero veloce ma non ho mai visto Martin in sella a una moto da strada. Credo che il favorito sia Pecco“. Ci sarà inoltre spazio per tanti appuntamenti che si snoderanno dal mattino a notte fonda, sul circuito e sulle spiagge della Riviera Romagnola. Compreso il matrimonio di una coppia di ducatisti che verrà celebrato da Paolo Ciabatti.

Di seguito l’elenco dei partecipanti alla Race of Champions di sabato

Francesco Bagnaia (MotoGP, team factory)

Jack Miller (MotoGP, team factory)

Michele Pirro (MotoGP, collaudatore)

Jorge Martin (MotoGP, Pramac)

Johann Zarco (MotoGP, Pramac)

Enea Bastianini (MotoGP, Gresini )

Fabio di Giannantonio (MotoGP, Gresini)

Luca Marini (MotoGP, VR46)

Marco Bezzecchi (MotoGP, VR46)

Alvaro Bautista (WSBK, team ufficiale)

Michael Rinaldi (WSBK, team ufficiale)

Axel Bassani (WSBK, Motocorsa)

Philipp Öttl (WSBK, GoEleven)

Luca Bernardi (WSBK, Barni)

Danilo Petrucci (MotoAmerica, Warhorse HSBK)

Nicolo Bulega (Mondiale Supersport, team ufficiale)

Oliver Bayliss (Mondiale Supersport, Barni)

Raffaele de Rosa (Mondiale Supersport, Orelac)

Maximilian Kofler (Mondiale Supersport, CM)

Federico Fuligni (Mondiale Supersport, D34G)

Federico Caricasulo (Mondiale Supersport, Althea Racing)