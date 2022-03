Superbike CIV e National Trophy: vigilia fra speranze ed incertezze

La paura e la speranza, l’adrenalina e l’incertezza. La vigilia del CIV 2022 è un mix di emozioni contrastanti. A Misano piove e fino a domenica si prevede il maltempo. Il problema è che i team, in particolare quelli dei campionati nazionali, hanno i ricambi ridotti al minimo. A causa della pandemia, ci sono stati dei forti ritardi per la produzione e la consegna dei vari componenti. In questa situazione anche delle banalissime scivolate potrebbero mettere in seria difficoltà i team.

Se il meteo e i ricambi destano una forte preoccupazione, per il resto c’è grande entusiasmo tra i piloti e le squadre. La Superbike a Misano quasi di livello mondiale con Pirro, Delbianco, Canepa, Zanetti e Pasini che sostituisce Krummenacher. Oltre allo svizzero mancano anche alti due piloti di vertice, entrambi assenti per infortunio: Samuele Cavalieri sostituito da Sheridan Morais e Kevin Manfredi rimpiazzato da Danny Webb. Programma: gara 1 scatta sabato alle 14:10 (16 giri), gara 2 domenica ore 14:45 (16 giri). Diretta Live Streaming qui, gratis per i tesserati FMI

Il CIV 600 Supersport non sarà da meno, con la doppia classifica e la introduzione della categoria Next Generation. Tra i big della NG: Matteo Ferrari, Mattia Casadei, Massimo Roccoli e Davide Stirpe. tra i favori della campionato con regolamento “tradizionale”: Kevin Zannoni e Marco Bussolotti.

Ricche d’interesse anche la 300, la Premoto3 e la Moto3 con la presenza di squadre di alto livello, tra cui lo Junior Team Gresini Racing, e con i giovani più promettenti del panorama nazionale.

Nell’ambito del CIV si corre anche la Women’s European Cup ed il National Trophy con tanti piloti di altissimo livello, con un passato nel mondiale. Tra questi: Lorenzo Lanzi, Alessio Velini, Christian Gamarino, Riccardo Russo e molti altri.

foto: civ