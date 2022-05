Superbike: Alessandro Delbianco ha un sogno, anzi due…

Tanti sognano di rivedere l’Aprilia nel Mondiale Superbike. Più di tutti Alessandro Delbianco, il pilota riminese che gareggia nel Campionato Italiano Superbike proprio con una moto di Noale. Questo week end corre a Vallelunga il secondo round stagionale del CIV. Nel primo, a Misano, era andato forte ma aveva raccolto meno di quanto seminato conquistando solo un podio in gara-2.

Alessandro, quali sono il tuoi obiettivi per Vallelunga?

“Il mio obbiettivo è il podio anche se, ovviamente, mi piacerebbe vincere. Il livello del CIV è molto alto con Canepa e Pirro che fanno tantissimi test e sono sempre in moto: sono loro i piloti di riferimento del campionato. Vorrei fare un bel week-end per essere felice per tutto il mese successivo. Ci tengo moltissimo alle corse e se mi va male un round del CIV poi ci soffro anche dopo. A Misano le cose non erano andate bene e non ho passato un bel periodo”.

Il meteo prevede il maltempo e tu sei uno specialista della pioggia.

“Io vado bene appena inizia a piovere ma se il week-end si corre interamente sul bagnato non riesco a fare la differenza più di tanto. Tra l’altro a Misano c’era maltempo e sono caduto mentre ero in testa, in quel caso la pioggia aveva giocato a mio sfavore. Diciamo che a me piace correre sia sull’asciutto che sul bagnato. In caso di maltempo però il week-end è molto più stressante a livello logistico. Nel Mondiale, comunque, i miei ricordi più belli sono legati alle condizioni di bagnato”.

Avevi partecipato al Mondiale Superbike poi eri tornano indietro, al CIV. Cosa non aveva funzionato durante quella tua esperienza iridata?

“Probabilmente ero arrivato troppo presto al Mondiale Superbike, ero al mio terzo anno tra i professionisti e lì corrono dei piloti super esperti. Avevo gestito male la stagione, probabilmente per una questione d’inesperienza”.

Ora punti al titolo tricolore?

“In realtà vorrei fare subito dei bei risultati, per guadagnare una sella per il Mondiale 2023. Il CIV si conclude in ottobre e in quel periodo è già tardi per trovare un’opportunità per il Mondiale”.

Con chi vorresti partecipare al Mondiale?

“Il top sarebbe con Aprilia, sono sempre stato un tifoso della Casa di Noale, fin da bambino. Naturalmente sono realista e non mi precludo altre possibilità anche perché ancora non sappiamo se Aprilia potrà fare il Mondiale o meno. Il mio sogno è Aprilia ma correrei nel World Superbike anche con altre moto”.