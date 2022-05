Superbike: Luca Vitali tra i big del CIV “Punto ad una wild-card Mondiale”

Luca Vitali ha vinto a sorpresa la prima gara del Campionato Italiano Superbike a Misano ed ora cercherà di ripetersi questo week-end a Vallelunga. Il pilota romagnolo, su Honda, è secondo in classifica generale.

Luca, ti aspettavi un esordio così?

“Onestamente no perché nei test pre-campionato avevamo avuto parecchi problemi. La prima gara stagionale è stata un po’ fortunata e ci ho messo tanto di mio. Quando ha iniziato a piovigginare gli altri rallentavano mentre io ho deciso di rischiare ed ho fatto bene. E’ stata una vittoria decisamente inaspettata”.

Guardando il meteo, è probabile che piova anche a Vallelunga.

“Io preferirei correre sull’asciutto. In caso di pioggia il super favorito è Niccolò Canepa”.

Altri piloti in lizza per il successo o per il podio a Vallelunga?

“Io penso che ce la giocheremo io, Canepa, Pirro e Delbianco”.

Come ti trovi sul circuito romano?

“E’ una pista che mi piace, vado quasi sempre forte, sono molto carico però sarà fondamentale mettere a punto la moto fin dalle libere. I test, svolti anche dopo Misano, erano andati piuttosto male purtroppo. Io però sono molto carico e fiducioso di riuscire a fare lo step giusto”.

Intanto ti sei laureato.

“Esatto, mi sono laureato in Economia e Gestione delle Impresa ma continuo a fare il pilota ed i corsi di pilotaggio”.

Il mese prossimo si correrà il round del Mondiale Superbike a Misano. Ci sarai?

“Stiamo pensando di chiedere la wild-card, mi piacerebbe molto e ci stiamo lavorando ma prima dobbiamo mettere a punto la moto. Parteciperemo solo se saremo nelle condizioni di poter essere competitivi e non tanto per fare numero. Il potenziale per fare bene c’è, speriamo di esserci”.

Foto: CIV