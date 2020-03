Clamoroso: cancellato il TT 2020 per il Coronavirus

Per l'emergenza Coronavirus l'edizione 2020 del TT, il Tourist Trophy dell'Isola di Man, è stato cancellato con largo anticipo.

L’emergenza Coronavirus non fa sconti: nemmeno ad una competizione centenaria e leggendaria come il TT. L’edizione 2020 del Tourist Trophy dell’Isola di Man è stata ufficialmente cancellata dalle autorità locali. Il Consiglio dei Ministri e le autorità locali hanno comunicato, con largo anticipo, la decisione di cancellare il TT 2020, originariamente in programma dal 30 maggio al 13 giugno prossimi.

“Questa decisione non è stata presa alla leggera“, ha commentato Laurence Skelly, Minister for Enterprise. “Tutte le possibili soluzioni, compreso un rinvio dell’evento, sono state esaminate nel dettaglio. Con la restrizione per i viaggi e per l’accesso dei visitatori all’Isola di Man causa Coronavirus, dovevamo e volevamo prendere una decisione in anticipo. Ci prepariamo ad affrontare una sfida inedita nel contenimento dell’emergenza COVID-19, pertanto la scelta di cancellare il TT 2020 permetterà a tutti di prepararci a questo periodo difficile.”

Nel 2001 il TT era stato cancellato per timori relativi all’afta epizootica. Al momento restano confermati il Classic TT ed il Manx Grand Prix in programma in piena estate. Coronavirus permettendo…