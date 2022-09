Pericolo scampato, adesso Emanuele Pusceddu sta bene

Tanto spavento ma solo qualche acciacco. Emanuele Pusceddu ha lasciato l’Ospedale Carreggi di Firenze ed è tornato a casa. Domenica scorsa era stato trasportato in elicottero alla clinica toscana in seguito ad un incidente nella gara del Campionato Italiano Supersport 600 (leggi qui). Il pilota romano ha riportato una frattura al polso ed alla clavicola ma nulla di grave, anzi, scalpita per tornare un pista.

“Fortunatamente Emanuele Pusceddu sta bene – afferma Marco Giovannangelo, team Manager del J. Angel Racing Team – non vede l’ora di tornare in moto e mi ha anche avanzato la richiesta di poter partecipare all’ultimo round del Campionato Italiano, l’ 8 ed il 9 ottobre ad Imola. Purtroppo a livello di tempistiche non è possibile. Non riesce a recuperare in tempo anche perché é una pista impegnativa, non c’è la possibilità di provare e non si gira il giovedì. Abbandoniamo l’idea di poterci presentare a Imola correndo il rischio d’incappare in qualcosa che possa pregiudicare il recupero fisico. Ora ci mettiamo al lavoro per il prossimo anno e nel 2023 cercheremo di raccogliere le soddisfazioni che ci stavano prendendo ultimamente”.

Emanuele Pusceddu quest’anno è stato tra i principali protagonisti dell’Italiano classe 600CIV con tre vittorie, un secondo posto ed un terzo. In passato ha gareggiato anche a livello internazionale partecipando all’European Junior Cup nel 2015 ed alla Coppa del Mondo Superstock 1000 dal 2016 al 2018. (Foto Salvatore Annarumma)