Cancellata la North West 200 2023 e tutte le gare in Irlanda del Nord

L’Irlanda del Nord, patria di tanti Campioni di motociclismo (ultimo, ma non ultimo, Jonathan Rea) e di eventi leggendari, non vedrà la disputa di alcuna gara nel 2023. North West 200 e Ulster Grand Prix comprese. Questo il clamoroso epilogo di un prolungato calvario, mesi di discussioni senza individuare alcuna risoluzione. Con un comunicato stampa il MCUI (Motorcycling Union of Ireland) ha reso noto che, a causa degli spropositati costi assicurativi, le principali competizioni motociclistiche dell’Ulster non andranno in scena. Con il rischio che questo possa rappresentare la fine di un movimento parte integrante della storia di questo sport.

CANCELLATI TUTTI GLI EVENTI

Una decisione che interesserà tutti gli eventi delle road races di scena in Irlanda del Nord, ma anche su pista (compreso pertanto l’Ulster Superbike) e trial, con la sola eccezione del Motocross nazionale. Di fatto niente North West 200, niente Ulster Grand Prix, ma anche appuntamenti attesissimi come Tandragee e Cookstown.

LE RAGIONI DELLA CANCELLAZIONE DELLA NORTH WEST 200

Mentre è attesa nelle prossime ore la presa di posizione degli organizzatori della North West 200, il MCUI ha motivato questa drastica decisione. Tutto è frutto dei costi assicurativi innalzatisi rispetto al periodo pre-pandemia, arrivando a toccare (recitano diversi media locali come Newsletter e BBC Northern Ireland) le 400.000 sterline. Di fatto una soma triplicata rispetto al passato. Oltretutto dovendo già subire, nel biennio 2020-2021, la cancellazione degli eventi a causa dell’emergenza pandemica.

SI CERCA UNA SOLUZIONE

Il comunicato lascia intendere che le parti interessate stanno vagliando soluzioni last-minute. Tuttavia, i recenti incontri con i broker assicurativi (due nell’ultima settimana), non hanno lasciato altra scelta. Ad oggi, questo comporterebbe una crisi quasi irreversibile per l’intero movimento del motociclismo nordirlandese e delle corse su strada. Con le road races quasi praticamente limitate al TT, Southern 100 e Macau Grand Prix.