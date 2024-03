Il CIV riaccende i motori: al via i test di Misano

Trascorsi 161 giorni dalla finalissima di Imola dello scorso 8 ottobre, il Campionato Italiano Velocità riaccende i motori. Al culmine di una prolungata sosta invernale, inframezzata da interlocutori shakedown nelle settimane passate, il CIV è pronto a ripartire. Lunedi 18 e martedi 19 marzo andranno in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli i test ufficiali pre-campionato in vista della partenza della stagione 2024 in agenda il 6-7 aprile prossimi sul medesimo tracciato. Un’occasione per vedere in azione tutti (o quasi) i protagonisti della serie tricolore in una 2 giorni di prove offerta in omaggio dal promoter FMI e il nuovo title sponsor/fornitore unico di pneumatici Dunlop con la collaborazione di EMG Eventi.

Voglia di ricominciare

Vista la partecipazione al gran completo di Superbike, Supersport, Supersport 300, Moto3 e PreMoto3, questa tornata di test ufficiali si tratterà di fatto di un ricco antipasto di quel che vedremo in un 2024 articolato sui canonici 6 round da doppia gara ciascuno (QUI il calendario). Nel circus del CIV, tra rapporti ormai consolidati e nuovi matrimoni sbocciati nei mesi invernali, si percepisce tanta voglia di ripartire. Non da meno, di sfruttare la possibilità di macinare chilometri per valutare il proprio effettivo potenziale nell’impianto che, un paio di settimane più tardi, ospiterà il primo appuntamento stagionale. A maggior ragione con le importanti novità tecno-regolamentari attese in molte categorie, con tutte le incognite del caso.

Tematiche d’interesse e novità

Questo il caso soprattutto della PreMoto3. Archiviata la partnership quinquennale con Yamaha per la produzione dei motori, nella entry class a partire da questa stagione tutti i partecipanti disporranno delle stesse Honda NSF250R già in uso nelle varie competizioni ‘Talent Cup’. Mentre nella top class Superbike desteranno curiosità le performance velocistiche espresse sul giro singolo considerando l’introduzione della inedita mescola supersoft realizzata da Dunlop per il time attack, in Supersport e Supersport 300 le squadre saranno chiamate a trovare il giusto compromesso con le coperture dell’azienda britannica lasciandosi alle spalle il background di lungo corso con le Pirelli.

Il programma dei test

Complessivamente i binomi del CIV potranno contare su 3 turni giornalieri dalla durata di 20 minuti al mattino e 30 al pomeriggio. Nella giornata di mercoledì 20 marzo, in occasione del “Track Day by EMG Eventi”, spazio anche alle ragazze di Women’s European Championship e CIV Femminile, ai trofei nazionali (National Trophy, Dunlop Cup, Yamaha R7 Cup, Trofeo Aprilia RS 660, Kawasaki Ninja Trophy) e annessi format della Coppa Italia Velocità. Una volta concluse le prove, si penserà esclusivamente alle prime gare che apriranno la stagione 2024…

Photo credit: Salvatore Annarumma

GLI ORARI DEI TEST UFFICIALI CIV DI MISANO:



Lunedì 18 marzo



09.20 – 09.40: CIV Supersport 300 Prove 1

09.40 – 10.00: CIV Supersport Prove 1

10.00 – 10.20: CIV Superbike Prove 1

10.20 – 10.40: CIV Moto3 Prove 1

10.40 – 11.00: CIV PreMoto3 Prove 1

11.20 – 11.50: CIV Supersport 300 Prove 2

11.50 – 12.20: CIV Supersport Prove 2

12.20 – 12.50: CIV Superbike Prove 2

13.50 – 14.20: CIV Moto3 Prove 2

14.20 – 14.50: CIV PreMoto3 Prove 2

15.10 – 15.40: CIV Supersport 300 Prove 3

15.40 – 16.10: CIV Supersport Prove 3

16.10 – 16.40: CIV Superbike Prove 3

16.40 – 17.10: CIV Moto3 Prove 3

17.10 – 17.40: CIV PreMoto3 Prove 3

Martedì 19 marzo

09.20 – 09.40: CIV Supersport 300 Prove 1

09.40 – 10.00: CIV Supersport Prove 1

10.00 – 10.20: CIV Superbike Prove 1

10.20 – 10.40: CIV Moto3 Prove 1

10.40 – 11.00: CIV PreMoto3 Prove 1

11.20 – 11.50: CIV Supersport 300 Prove 2

11.50 – 12.20: CIV Supersport Prove 2

12.20 – 12.50: CIV Superbike Prove 2

13.50 – 14.20: CIV Moto3 Prove 2

14.20 – 14.50: CIV PreMoto3 Prove 2

15.10 – 15.40: CIV Supersport 300 Prove 3

15.40 – 16.10: CIV Supersport Prove 3

16.10 – 16.40: CIV Superbike Prove 3

16.40 – 17.10: CIV Moto3 Prove 3

17.10 – 17.40: CIV PreMoto3 Prove 3