Sono stati definiti “Official Test CIV”. Due giornate di prove pre-campionato previste come (ultima) tappa di avvicinamento all’esordio stagionale in programma il 6-7 aprile prossimi al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Contestualmente ai test privati in lungo e in largo per l’Italia, la data di partenza del Campionato Italiano Velocità 2024 offrirà a squadre e piloti l’occasione di provare sul medesimo tracciato nella seconda metà del mese di marzo per delle sessioni di test ufficiali elargite da Dunlop in accordo con la Federazione Motociclistica Italiana.

Il CIV ritrova i test ufficiali

Dopo quasi un decennio di astinenza i test collettivi tornano d’attualità nel CIV, fresco di accordo con Dunlop per la fornitura unica degli pneumatici in vista del triennio a venire. Una graditissima notizia per i protagonisti della massima competizione tricolore i quali, considerando la scarsa fruibilità di date nel corso dell’anno e la necessità per alcuni in particolare (questo il caso degli iscritti a Supersport e Supersport 300) di sperimentare le nuove specifiche dell’azienda britannica, avranno a disposizione due (preziose) uscite collegiali antecedenti il round inaugurale 2024.

CIV, due giornate di test a Misano

La FMI e Dunlop Italia, in collaborazione con EMG Eventi, hanno “affittato” il tracciato di Misano per il 18-19 marzo prossimi. In tale circostanza saranno offerti turni ai partecipanti di Superbike, Supersport, Supersport 300, Moto3 e PreMoto3, con la possibilità di acquistarne degli extra. Anche le ragazze di Women’s European Championship e CIV Femminile potranno scendere in pista, ma con sessioni a pagamento. Un appuntamento più che mai importante per valutare il proprio potenziale nello stesso impianto che, meno di 20 giorni più tardi, ospiterà il primo week-end di gara della stagione.

Il 20 marzo tocca ai trofei nazionali

Senza lasciare nulla al caso, una volta superate queste due giornate, spetterà ai trofei nazionali prendersi la scena, sempre a Misano, in occasione del ribattezzato “Track Day EMG Eventi”. In data 20 marzo spazio nello specifico al National Trophy 1000-600 (gommato Pirelli), ai vari format della Coppa Italia Velocità e alle serie monomarca di contorno al CIV quali Yamaha R7 Cup, Trofeo Aprilia RS 660 e Kawasaki Ninja Trophy con la nuova ZX-4RR.

