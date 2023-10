Nasce il Ninja Trophy ZX 4RR: le gare nell’ambito del CIV 2024

Kawasaki punta forte sui giovani. Ha dominato sia il Mondiale Supersport 300 che l’Italiano 300 e porta al debutto nel WorldSSP Gabriele Giannini. Lo scorso week-end è stato presentato il Ninja Trophy ZX 4RR, il nuovo trofeo targato Kawasaki che si correrà nell’ambito del CIV 2024.

Specifiche tecniche

La moto sarà la ZX4-RR 2024 con motore 4 cilindri in linea, 400 cc., da 80 cavalli a 14.500 giri/min. Il prezzo è di 9.690 euro iva incluso e quello dell’iscrizione al Trofeo Ninja più Kit 5.900 euro iva esclusa. Il kit comprende l’iscrizione al campionato (5 round, gara unica), il supporto tecnico-logistico fornito dalla presenza in pista della struttura del promotore K Racing Sports ed il materiale tecnico per allestimento moto da competizione. La moto utilizza il motore di serie. Tra i partner dell’iniziativa Pirelli, Arrow, Motul ed altri di alto livello.

Istruttori Ninja Trophy ZX 4RR: Bruno Ieraci e Gabriele Giannini

Gabriele Giannini il prossimo week-end debutterà nel Mondiale Supersport in sella alla Kawasaki del team Prodina (leggi qui) e l’anno prossimo gareggerà dunque in sella ad una moto “verde”. Il pilota di Anzio seguirà i ragazzi impegnati nel Ninja Trophy ZX 4RR assieme a Bruno Ieraci, Campione Italiano in carica e vincitore di entrambe le gare del Mondiale Supersport 300 quest’anno nel round di Misano. Il Ninja Trophy ZX 4RR dedicherà particolare attenzione al tema della sicurezza. L’obbiettivo è coinvolgere i giovani, le ragazze e gli amatori. Il Ninja Trophy ZX 4RR è il primo step di un progetto che in futuro potrebbe avere un respiro europeo. Giannini verrà coinvolto infatti in una serie d’iniziative collaterali per la crescita del trofeo e dei nuovi talenti.