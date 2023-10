Gabriele Giannini festeggia il secondo titolo tricolore National Trophy 1000 con lo sguardo già rivolto al futuro. A fine mese parteciperà come wild card all’ultimo round del WorldSSP in sella alla Kawasaki del team Prodina. Non è mai facile passare dalla mille alla 600 tuttavia Giannini è un pilota giovane e con un grande potenziale e può fare bene. Il team manager Prodina Riccardo Drisaldi ne è convinto “Siamo entusiasti di schierare Gabriele in questa gara. Il nostro progetto è incentrato sulla crescita dei giovani piloti. La collaborazione con Giannini ne è un chiaro esempio. Siamo sicuri che darà il massimo, puntando a un risultato di cui tutto il team possa essere fiero”.

Gabriele Giannini è uno tra i giovani più brillanti della scena nazionale, un ragazzo di talento che in pista sbaglia pochissimo, molto bravo nella gestione tattica delle gare.

“Sarà il mio debutto in Supersport livello mondiale ed a Jerez mi aspetto un fine settimana all’insegna dell’apprendimento e dell’impegno – spiega Gabriele Giannini – Desidero ringraziare Prodina per questa opportunità e tutti gli sponsor che ci sostengono”.

