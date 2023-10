Gabriele Giannini, bicampione National Trophy 1000 col pass WorldSSP

È bastata la prima corsa a Imola per permettere a Gabriele Giannini di diventare bicampione del National Trophy 1000. Il poleman Niccolò Canepa è stato fermato da un problema tecnico, la gara l’ha vinta Christian Gamarino, ma con il secondo posto ottenuto nel sabato a Imola il pilota romano del Team BMW Pistard ha bissato il titolo ottenuto nel 2022. Domani tocca alla seconda e ultima gara sia del weekend che della stagione, una corsa sicuramente più tranquilla con i giochi ormai fatti. E adesso che si fa? Come confermato dallo stesso Giannini, il futuro è nel Mondiale Supersport, con il team Prodina. Quindi a Jerez il pilota romano correrà con la Kawasaki ZX-6R. L’accordo sembra circoscritto all’evento finale del campionato, poi l’anno prossimo si vedrà.

Giannini cala il bis

“Onestamente quest’anno era difficile ripetersi” ha ammesso il neo bicampione Gabriele Giannini. “Oggi sono stato sicuramente fortunato con Canepa che ha avuto un problema tecnico, lo sono stato meno al Mugello…” Ma il titolo è infine arrivato nella penultima gara dell’anno. “Sono contento, devo ringraziare tutta la mia squadra perché sono veramente fantastici. Senza di loro non ce l’avrei fatta. Il livello quest’anno è altissimo, anche io ho migliorato quasi sempre di un secondo il mio best dello scorso anno.” Non è stata però una stagione facile. “Ho ricevuto un’offerta importante per passare nel Mondiale Superbike e l’ho rifiutata” ha ricordato Giannini. “Da quel giorno in poi ho promesso a me stesso che ce l’avrei messa tutta per raggiungere questo obiettivo. Non è stato facile, ma ce l’ho fatta e ne è valsa la pena.” Cosa farà l’anno prossimo? “Farò l’Europeo Supersport.”

“Non eravamo pronti per il Mondiale”

Il Team BMW Pistard di Gianluca Galesi è al terzo titolo nel National Trophy 1000. Il primo era arrivato con Tamburini, altri due ora con Giannini. “È un pilota in cui ho creduto e che voglio portare avanti” ha sottolineato Galesi, riferendosi appunto al suo fresco bicampione. Si tocca poi l’argomento WorldSBK. “Quest’anno non eravamo pronti per andare nel Mondiale Superbike” ha commentato, riferendosi all’offerta rifiutata. “Abbiamo quindi continuato la stagione ed il percorso fatto con BMW. Nel 2024 Gabriele andrà nel Mondiale Supersport ed io lo accompagnerò.” Con che squadra? “Non lo posso dire. Lunedì si saprà.” In realtà manca solo l’ufficialità, le carte sono già scoperte.

La classifica di Gara 1

Foto: Social-Gabriele Giannini