Fguratevi se un pilota computer come Max Verstappen poteva sbagliare i conti. Con sei GP d’anticipo il fuoriclasse olandese ha conquistato il terzo Mondiale di Formula 1 della sua folgorante carriera. Solo Sebastian Vettel, prima di lui, era riuscito a fare tris iridato all’età di 26 anni. A questa età ancora molto verde l’ex bambino prodigio, figlio d’arte di Jos, pilota da metà schieramento anni ’80-90, ha già pareggiato i conti con miti del passato come, fra gli altri, Niki Lauda e Ayrton Senna. I sette Mondiali conquistati da Lewis Hamilton e Michael Schumacher sono ancora un pò lontani ma il talento e l’età giocano a suo favore. Chissà dove potrà arrivare Super Max. Nella gara Sprint in Qatar gli bastava un sesto posto, nell’improbabile caso di vittoria del suo frastornato compagno in Red Bull, il messicano Sergio Perez. Che invece è stato spinto nella sabbia da Ocon al giro 11 dei 19 previsti, mentre era solo decimo. Il ritiro ha consegnato il titolo a Max.

Piastri la prima vittoria

La terza safety car di questa complicatissima sprint è stata necessaria per rimuovere le vetture incidentate. Al comando Piastri (McLaren seguito da Russell (Mercedes) e Verstappen. Alla ripresa delle ostilità il 21enne debuttante è riuscito a conservate due secondi di vantaggio nei confronti di Verstappen, che una volta sbarazzatosi di Russell, ha dovuto congelare il piazzamento, su invito del box Red Bull, per un sospetto danneggiato di una gomma. Per Piastri è la prima vittoria in F1, anche se per la statistica la sprint non vale. La sensazione che stia crescendo un altro piccolo fenomeno però è palpabile. Il podio è stato completato da Lando Norris, con l’altra McLaren. Serataccia per la Ferrari, che ha sbagliato a montare le gomme rosse, che hanno ceduto nel finale.

Miracolo Red Bull

Max Verstappen ha messo le ali, è il caso di dirlo, ad una monoposto formidabile, la RedBull RB19 progettata dal mago Adrian Nevey. Un tecnico ossessionato dalla sete di successo, che in oltre trent’anni di F1 ha disegnato missili formidabili. Adesso che ha trovato un fenomeno come Max Verstappen, la sfida è diventata impari per gli avversari.

Foto: Instagram