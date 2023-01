Gianluca Galesi, un ex sub sta facendo volare Pistard e Gabriele Giannini

Dai fondali del mare alle vette del motociclismo italiano. Gianluca Galesi è un ex sommozzatore. Nel 2017 ha fondato il Pistard Racing Team, la squadra che ha vinto le ultime due edizioni del National Trophy 1000: nel 2021 con Roberto Tamburini e nel 2022 con Gabriele Giannini. L’obbiettivo per il 2023 è lanciare definitivamente il giovane talento romano e consolidarsi come realtà di riferimento. Oltre a Giannini gareggeranno con Pistard anche Davide De Patre e Marcello Brignoli. Gianluca Galesi è uno tra i tra i Team Principal più giovani e brillanti a livello italiano: ha 32 anni ed è estremamente determinato.

“Sono sempre stato appassionato di moto ma non ho mai avuto la possibilità di correre – racconta Gianluca Galesi a Corsedimoto– non avevo nessun parente nel mondo delle corse e lavoravo come operaio, nello specifico facevo il sommozzatore, facevo lavori subacquei. Andavo a girare in pista quando potevo ma costava tanto. Ho pensato allora di trasformare la mia passione in lavoro”.

Qual è stato il primo step?

“Ho iniziato ad organizzare le giornate in pista a Vallelunga, vicino a casa. Nel 2017 mi sono licenziato dal mio vecchio lavoro ed ho aperto Pistard. Abbiamo fatto per due anni la Coppa Italia e per due il National vincendolo. Avevo provato a correre anche io ed andavo anche abbastanza bene ma avevo già 28 anni, era troppo tardo per pensare di diventare un pilota professionista. In questi anni il Pistard è cresciuto a livelli esponenziali”.

Com’è nata la partnership con BMW Italia?

“Conoscevo Rossano Innocenti dai tempi della Coppa Italia. Gli ho presentato il progetto di partecipare al National con un pilota importante quale Roberto Tamburini, in BMW ci hanno creduto e dato il loro supporto che si è poi ulteriormente consolidato con Gabriele Giannini. Quest’anno il nostro pilota sarà brand ambassador BMW Italia ed organizzeremo anche varie iniziative promozionali”.

Il vostro obbiettivo per il 2023?

“Preferisco non parlare di vittoria del campionato ma di confermarci e migliorare ulteriormente a livello di tempi. L’obbiettivo e fare in modo che Gabriele Giannini possa continuare nella sua crescita ed arrivare in futuro al Mondiale. Ecco: il nostro vero obbiettivo è lanciare Gabriele. Sto investendo tanto su di lui, un pilota con un gran talento ma senza sponsor. Gli sto dando la possibilità di emergere, quella che non avevo avuto io da giovane”.

Dov’è il vostro quartier generale?

“A Vallelunga, dove abbiamo il reparto corse, l’officina moto ed il rimessaggio. Ovviamente continuiamo ad organizzare anche le giornate in pista, principalmente sul circuito romano ma anche in altri autodromi”.