National Trophy, Gabriele Giannini “Quest’anno non mi basta vincere”

Le feste sono ormai alle spalle, ora si inizia a fare sul serio. Da questa settimana sono attive le iscrizioni al National Trophy 2023, un campionato che riscuote sempre più interesse. Costi leggermente più bassi del CIV, regolamento più snello ed il giusto mix tra giovani emergenti e piloti esperti: sono questi i segreti del successo del National. Già durante le pre-iscrizioni ci sono state tante adesioni in entrambe le categorie. Nella classe 600 saranno presenti il campione in carica Roberto Farinelli, gli esperti Andrea Tucci e Michael Coletti e i giovani Nicola Settimo, Bryan D’Onofrio e Francesco Prioli. Nella classe 1000 il team Pistard conferma la presenza del campione in carica Gabriele Giannini sempre con il supporto di BMW Italia. Il giovane talento romano sarà il pilota da battere. Con un anno in più di esperienza ed una moto praticamente ufficiale, è il pilota più atteso in assoluto.

“Resterò nel National Trophy – conferma Gabriele Giannini a Corsedimoto – Mi sto allenando tutti i giorni, sono sempre super concentrato e determinato. Ovviamente punterò alla vittoria e cercherò di fare la differenza, cosa che non sono riuscito a fare nel 2022″.

Vuoi dominare?

“L’anno scorso ho vinto il titolo, sono andato bene , però il campionato è stato molto aperto e combattuto. Nel 2023 vorrei migliorare, essere superiore gli altri, vincere più gare e possibilmente per distacco. Vorrei cercare di girare anche più forte dei piloti del CIV. Non sarà facile ma ci proverò. Nel 2022 solo ad Imola e più o meno a Misano abbiamo girato su tempi simili. Il mio obbiettivo è farlo anche al Mugello e Vallelunga. Sarebbe una gran bella soddisfazione per me”.