Danilo Petrucci all’attacco: il VIR sorride all’Italia

Da capo-classifica di campionato, Danilo Petrucci si presenterà questo fine settimana ad Alton, Virginia, per il terzo appuntamento stagionale del MotoAmerica Superbike 2022. Vincitore di 3 delle 4 gare finora disputate, l’asso del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York andrà alla scoperta di un tracciato, nel contesto del motociclismo USA, tradizionalmente favorevole ai colori italiani. Con alcuni precedenti illustrissimi.

LORENZO LANZI IN EVIDENZA NEL 2004

In tal proposito, resta memorabile quanto messo in mostra nel 2004 da Lorenzo Lanzi. All’epoca 22enne, stella emergente del Mondiale Supersport e futuro Ducatista ufficiale in Superbike, prese parte al conclusivo appuntamento stagionale dell’AMA Superbike con una 999 schierata da Ducati Austin. Posticipato il weekend di gara ad ottobre per un uragano (!), in questa sua esperienza oltreoceano si attestò subito tra i grandi protagonisti. In Gara 1 concluse quarto, ritrovandosi a tratti persino davanti al Campionissimo Mat Mladin. Nella seconda corsa in programma, il podio per “Lollo” era ampiamente alla portata, salvo ritrovarsi costretto alla resa proprio sul più bello per un problema tecnico. Ad impreziosire questa partecipazione one-shot nell’AMA al VIR, di fatto Lanzi si era affermato come il caposquadra Ducati Austin a scapito di un’altra wild card d’eccezione come Regis Laconi, con la stessa moto e team due volte quinto in Virginia.

LUCA SCASSA NEL 2007 CON MV

Trascorso un triennio, nel 2007 al VIR si mise in mostra Luca Scassa. In una stagione dove conquistò il riconoscimento di Rookie of the Year dell’AMA Superbike, portò in Gara 2 la MV Agusta F4 del team di Eraldo Ferracci in settima posizione assoluta. A monopolizzare la scena, scontato dirlo, le invincibili Yoshimura Suzuki di Mat Mladin e Ben Spies, con quest’ordine in entrambe le gare.

CLAUDIO CORTI VINCITORE STOCK NEL 2016

Anello di congiunzione con Danilo Petrucci, il team HSBK Racing nel 2016 si avventurò nel MotoAmerica Superbike (classe Superstock) con Aprilia scommettendo sul nostro Claudio Corti. Una stagione positiva sul profilo dei risultati per “Shorts”, che proprio ad Alton entrò nella storia conquistando il quarto posto assoluto Superbike in Gara 1 e, contestualmente, il gradino più alto del podio di classe Superstock. Fino all’affermazione di Lorenzo Zanetti a Indy nel 2020, l’ultima affermazione di un motociclismo italiano oltreoceano.

ORA TOCCA A PETRUCCI

Spetterà questo fine settimana a Danilo Petrucci il compito di portare avanti questa tradizione favorevole dell’Italia in Virginia. Sarà possibile seguire l’intero weekend di attività grazie al servizio di live streaming (in abbonamento) MotoAmerica Live +.