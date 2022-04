Tris di Danilo Petrucci nel MotoAmerica: vince anche a Road Atlanta

Si diceva che ad Austin Danilo Petrucci fosse avvantaggiato dai riferimenti acquisiti in virtù dei suoi trascorsi in MotoGP e da una Panigale V4 R velocissima in rettilineo. Di certo, alla controprova di uno dei tracciati più adrenalinici d’oltreoceano, nuovamente “Petrux” è salito sul gradino più alto del podio. Dopo la trionfale doppietta all’esordio al COTA, Petrucci si è imposto anche in Gara 1 sui saliscendi di Road Atlanta dopo aver portato all’errore Jake Gagne nelle primissime fasi della contesa.

ERRORACCIO DI GAGNE

Secondo nelle qualifiche ufficiali a soli 6 centesimi dalla pole, allo spegnimento del semaforo di Gara 1 Petrucci è rimasto a stretto contatto del Campione in carica con Petersen e Scholtz a seguire. Ben presto il duo di testa è riuscito a scappar via, oltretutto con un ritmo spaziale (1’24” basso), a tutti gli effetti “da qualifica”. Nel tentativo di scavare un solco tra sé e la Ducati #9, al 6° giro Jake Gagne ha commesso un errore non dei suoi nel MotoAmerica. Dopo aver stabilito il nuovo primato in 1’23″921, suo malgrado è scivolato in fondo al salitone del primo settore di Road Atlanta, salutando anzitempo la compagnia.

TRIS DI PETRUCCI

Con Gagne KO forzando il ritmo per tenere a bada il rivale, Petrucci da quel momento in avanti ha gestito la situazione. Partito con mescola media, il ternano ha respinto gli assalti del suo più diretto inseguitore Mathew Scholtz, secondo ed in recupero proprio nel finale. Danilo Petrucci centra così la terza vittoria di fila in tre gare nel MotoAmerica Superbike per la gioia di tutto il team Warhorse HSBK Racing Ducati New York. Un tris che, chiaramente, vale il comando della classifica a punteggio pieno.

MEMORABILE GIORNATA PER LA DUCATI

Per Ducati questa prima giornata di gara del MotoAmerica a Road Atlanta resterà nella storia. Parallelamente al successo di Petrucci in Superbike, pochi minuti prima Josh Herrin si è affermato come l’effettivo mattatore della Supersport, centrando il primo hurrà oltreoceano della nuova Panigale V2. Scattato (come alla 200 miglia di Daytona) dalla pole, il Campione AMA Superbike 2013 ha fatto un sol boccone degli avversari, celebrando questa prima vittoria stagionale sul podio insieme ad Eraldo Ferracci.

DOMANI GARA 2 PER PETRUCCI

Alle 15:10 locali (le 21:10 italiane) di domani prenderà il via Gara 2. Come sempre la diretta streaming sarà garantita dal servizio in abbonamento MotoAmerica Live+, compresa la trasmissione delle gare di tutte le classi in azione a Road Atlanta.