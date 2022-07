Danilo Petrucci 3° in Gara 1 a Laguna Seca con attacco al Cavatappi

Il ritmo forsennato impresso da Jake Gagne non ha lasciato scampo a Danilo Petrucci. Gara 1 a Laguna Seca, adrenalinica location del sesto appuntamento stagionale del MotoAmerica Superbike, ha visto il Campione in carica fare il vuoto, conquistando la sesta affermazione in undici gare finora disputate. Una prova di forza del portacolori Attack Yamaha, con il ternano costretto ad accontentarsi del terzo gradino del podio preceduto dall’altra R1 affidata a Cameron Petersen, nonostante un emozionante attacco all’ultimo giro al Cavatappi.

DANILO PETRUCCI LOTTA E SALE SUL PODIO

Scattato dalla prima fila, allo spegnimento del semaforo Danilo Petrucci si è visto sorprendere proprio dalle due R1 di riferimento. Se Jake Gagne ben presto è scappato via (1″ guadagnato al primo giro, già 3″5 ad 1/3 della distanza di gara), le attenzioni del ternano sono state rivolte di conseguenza nei confronti dell’unica Yamaha attaccabile, la #45 di Cameron Petersen.

DUELLO CON PETERSEN

“Petrux“, di fatto, ha seguito e lottato con il sudafricano del team Attack per tutto l’arco della contesa. Al decimo giro i due si sono scambiati sorpassi e reciproche bavature nella lotta per la seconda posizione. All’Andretti Hairpin un iniziale largo di Petersen, successivamente un lungo di Petrucci al Corkscrew, favorendo così la riconquista del secondo posto da parte del motociclista sudafricano. Tutto è stato rimesso in discussione all’ultimo giro, con il Ducatista all’attacco in pieno Cavatappi, costringendo Petersen a tagliare ed a chiudergli la porta nel discesone della Rainey.

GAGNE AVVICINA PETRUCCI IN CAMPIONATO

Aspettando Gara 2 in programma domani alle 00:15 italiane (diretta streaming su MotoAmerica Live+), con questa dominante vittoria con oltre 4″ di vantaggio, Jake Gagne si rifà sotto in campionato. Sono adesso soli 2 punti a separarlo da Petrucci, confermatosi capo-classifica. Niente da fare invece per il poleman Mathew Scholtz, alle prese con un’imbizzarrita R1 del Westby Racing, archiviando Gara 1 in quinta posizione.

LIVREA SPECIALE PER DANILO PETRUCCI

Per le due gare in programma la Ducati Panigale V4 R di Danilo Petrucci, così come la Panigale V2 di Josh Herrin (vittorioso in Gara 1 del MotoAmerica Supersport), presenta una speciale livrea cromata voluta dall’event title sponsor Medallia. Da segnalare inoltre la presenza, oltre del Tecnico Ducati Corse Giovanni Crupi, di Paolo Ciabatti, nuovamente al seguito del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, tornando un po’ alle sue origini in Ducati…