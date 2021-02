Valentino Rossi apre un nuovo fronte: la VR46 sbarca nel CIV

La VR46 Academy di Valentino Rossi approda nel CIV 2021. Pietro Bagnaia sarà il team manager del Team Bardahl VR46 Riders Academy Moto3.

La VR46 Academy di Valentino Rossi sta pianificando un 2021 alla riscossa! In attesa di conoscere ulteriori dettagli sullo sbarco in MotoGP con il proprio team satellite, da Tavullia fanno sapere che ci sarà l’impegno anche nel CIV con il Team Bardahl VR46 Riders Academy Moto3. Trovare giovani piloti che possano rappresentare il nostro Paese nel Mondiale non è un’impresa facile. Ma Vale e i suoi amici hanno mostrato un grande fiuto in tal senso. Basti pensare a Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini approdati in classe regina con merito.

I due giovani talenti che daranno vita a questa avventura sono Alberto Surra ed Elia Bartolini. Entrambi si allenano al Ranch di Valentino Rossi già da tempo. “Siamo molto contenti di poter annunciare questo nuovo progetto della VR46 Riders Academy“, ha dichiarato Alessio Salucci. “Nata nel 2014, l’Academy ha da sempre operato con la volontà di accompagnare i giovani talenti nel loro percorso di crescita sportiva e professionale attraverso un lavoro che ne cura tutti gli aspetti a 360 gradi. Poterci confrontare con un nostro team in un contesto competitivo come quello del CIV rappresenta una grande opportunità per supportare le nostre giovani promessi fin dagli esordi“.

A capo del nuovo progetto ci sarà Pietro Bagnaia, papà di Pecco, che vestirà i panni del team manager. “Per prima cosa voglio dire che sono molto felice ed orgoglioso di poter essere parte di un grande movimento per la crescita dei giovani come la VR46 Rider Academy. Da sempre mi affascina l’entusiasmo, la spontaneità e la fame dei giovani atleti. Mi trasmettono allegria e tanta voglia di impegnare tutto me stesso affinché le loro speranze e i loro sogni possano un giorno realizzarsi. Conosco da molti anni la filosofia con cui la VR46 Riders Academy approccia il mondo del motorsport e ne condivido ogni aspetto. È molto divertente viverla e, da adesso, condividerla nel Campionato Italiano Velocità 2021”.