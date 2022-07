Superbike, Alessandro Delbianco raddoppia: a Misano CIV e National

Prove tecniche di Mondiale Superbike. Alessandro Delbianco a Misano parteciperà sia al Campionato Italiano Superbike che al National Trophy 1000 come wild card. Oltre a lui gareggerà nel National anche Matteo Baiocco.

Alessandro, perché farai anche il National?

“Farò la wild card al National Trophy sempre su Aprilia con la differenza che cambierò centralina e le gomme. Lo faccio perché vorrei vedere un po’ a che punto sono nel mondo con questa Aprilia. Non lo facciamo per andare contro corrente all’italiano, anzi. Faremo anche il CIV e ci concentreremo per fare una gara positiva, mantenere la posizione in campionato se non migliorarla. La Racing Night per me è sempre stata una gara favorevole e darò il massimo. Ovviamente le gare del CIV le facciamo Motec e Dunlop e mentre il National lo farò in configurazione Mondiale per vedere come sono messo realmente su questa Aprilia”.

Cosa cambierete sull’Aprilia per il National?

“Monteremo la centralina che utilizzavo nell’italiano pre Motec quindi quella buona Aprilia e le gomme Pirelli. Non è per una scelta dettata da esigenze particolari ma semplicemente perché nel Mondiale Superbike utilizzano le Pirelli. Vorremmo cercare di metterci in condizioni tipo Mondiale Superbike, ovviamente utilizzando motore, freni e forcelle da CIV”.

Gareggiare in due categorie sarà molto impegnativo?

“Facendo le due gare del CIV e quella del National sarà un week-end di gara simile a quello del Mondiale Superbike, con tre gare, e voglio verificare pure questa cosa. Cerco di farlo anche per riscattarmi dal week-end del Mondiale che praticamente non ho fatto”.