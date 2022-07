Aprilia: Alessandro Delbianco “Che bello girare con Vinales!”

Giornata da ricordare per Alessandro Delbianco ad una settimana dalla Racing Night di Misano. Aprilia aveva organizzato una giornata di test a Cremona per i suoi piloti, in particolare per fare allenare Maverick Vinales con una moto di serie in vista della ripresa della MotoGP. Erano presenti anche Lorenzo Savadori, Tommaso Marcon e Matteo Baiocco che ha girato sulla nuova Aprilia RSV-V4. Ha partecipato inoltre il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola, anche lui in sella.

Alessandro Delbianco aveva bisogno di allenarsi e provare dei particolari tecnici in vista della prossima gara del Campionato Italiano Superbike. Ha chiesto alla sua squadra e ad Aprilia di poter partecipare: permesso accordato con piacere. Il pilota riminese ha avuto così la possibilità di svolgere un buon test, positivo sia sotto il profilo tecnico che quello psicologico e motivazionale. Dopo la giornata era raggiante.

Test evoluzione con vista CIV Superbike

“E’ stato bellissimo – racconta Alessandro Delbianco – io a Cremona non ero mai andato a girare con un 1000, ci avevo corso ma sulla pista vecchia. E’ stato bellissimo! Girare con un pilota di MotoGP è sempre fantastico poi con proprio con Maveric Vinales, pilota Aprilia, è stato il top. Ho avuto la possibilità di fare qualche run insieme a lui. All’ultimo turno abbiamo fatto una decina di giri assieme ed è stato stupendo. Mi sono divertito tanto e nello stesso tempo ho svolto un test importante per il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Superbike”.

Attualmente Alessandro Delbianco è terzo il classifica tricolore dietro a Michele Pirro che praticamente ha già ipotecato il titolo e a Niccolò Canepa, assente nelle prossime gare. A Misano tornerà in pista Lorenzo Zanetti mentre ancora non si sa che il Keope avrà o meno un secondo pilota oltre a Krummenacher, la risposta è attesa nelle prossime ore.

