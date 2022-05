JuniorGP, Moto2, ETC: tappa a Valencia, programma e orari

A due settimane dal primo evento a Estoril tra prime vittorie, incidenti da brividi e super partenze, ci si sposta a Valencia. Europeo Moto2, JuniorGP ed European Talent Cup sono di scena al Circuit Ricardo Tormo per un secondo ed intenso appuntamento in questa stagione 2022. Lukas Tulovic, Tatchakorn Buasri e Joel Esteban sono gli osservati speciali, ma attenzione anche agli italiani, a caccia di altri podi dopo quelli ottenuti in Portogallo. Domani si inizierà a fare sul serio con le qualifiche, seguiranno domenica cinque gare in totale, con diretta garantita sul canale YouTube di Sky Sport.

Moto2

Come detto, l’osservato speciale della categoria è il tedesco Lukas Tulovic. La tappa ad Estoril è stata trionfale con il doppio successo nelle due gare in programma, le prime per lui in campionato. Per la prima volta quindi è leader dell’Europeo Moto2 ed arriva a Valencia a caccia di conferme. Gli avversari però sono pronti, ad iniziare da Senna Agius, che al debutto ha conquistato già due podi di categoria! Ma occhio anche al nostro Mattia Rato, 3° in Gara 2, così come ad Alex Escrig, 3° invece in Gara 1. Pronto al rientro anche Tommaso Marcon, uscito illeso dal pauroso incidente al via a Estoril. Per Sam Wilford invece, protagonista del secondo terrificante botto in Portogallo, il recupero sarà molto più lungo viste le fratture ad un braccio e ad una gamba. L’entry list al Circuit Ricardo Tormo.

JuniorGP

Il nome di rilievo è quello di Tatchakorn Buasri, che a Estoril ha colto una prima incredibile vittoria. Il giovane thailandese riuscirà a ripetersi? Certo l’intenzione è quella, ma occhio ai ragazzi spagnoli. Su tutti José Antonio Rueda, a caccia di un successo sfuggitogli solo per una sanzione ma comunque autore di un super esordio stagionale. Occhio anche a David Salvador, sul podio in Portogallo, ma saranno tanti i ragazzi pronti a dire la loro. Anche il giovane uruguayano Facundo Llambias, nel gruppetto da podio già nella sua primissima gara JuniorGP… A Estoril è mancato un podio tricolore solo il questa categoria, i nostri rimedieranno? Filippo Farioli e Luca Lunetta sono stati i migliori in Portogallo, ora però bisogna avvicinarsi alla top 3. L’entry list dell’evento al Circuit Ricardo Tormo.

European Talent Cup

Il primo round 2022 ha avuto un unico dominatore. Joel Esteban ha sbaragliato la concorrenza stravincendo entrambe le corse, si ripeterà a Valencia? I rivali faranno di tutto per impedirglielo, a partire dagli altri quattro ragazzi protagonisti sul podio a Estoril. Gara 1 ha visto sul podio gli scatenati Edoardo “Dodò” Bioggio e Guido Pini, in Gara 2 invece ci sono saliti il malese Hakim Danish ed il finlandese Rico Salmela. Tutt’e quattro alla prima top 3 in campionato, determinati quindi a ripetersi. Questi i nomi di rilievo, ma se ne vedranno anche tanti altri… Da segnalare il debutto del tredicenne Giulio Pugliese, attualmente protagonista nel CIV PreMoto3 e schierato accanto a Pini. Esordio stagionale poi per Demis Mihaila, in pista coi colori Cuna de Campeones. L’entry list al Circuit Ricardo Tormo.

Orari e streaming

Due gare per il JuniorGP, altre due per la European Talent Cup, una sola stavolta per la Moto2. Questo il programma per la tappa a Valencia, come detto in diretta sul canale YouTube di Sky Sport.

11:00 JuniorGP Gara1, 18 giri

12:00 European Talent Cup Gara1, 17 giri

13:00 Moto2 Gara, 19 giri

14:00 JuniorGP Gara2, 18 giri

185:00 European Talent Cup Gara2, 17 giri

Foto: fimjuniorgp.com