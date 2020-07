Il FIM CEV Repsol prende il via tra pochi giorni, si corre sul tracciato portoghese di Estoril. Il programma e gli orari del primo round 2020.

In questi giorni il FIM CEV Repsol inizierà ufficialmente la sua stagione 2020. Anzi, i piloti Moto2 e Moto3 stanno già svolgendo alcuni test in vista del primo round, ma si comincerà a fare sul serio solo sabato. La tappa a Estoril infatti prevede un programma inconsueto: prove libere sabato e domenica, qualifiche lunedì e gare martedì. Sarà una tappa atipica anche per l’assenza di pubblico e tutte le nuove misure di sicurezza, necessarie in questo periodo di emergenza sanitaria. Vediamo tutti i partecipanti ed il programma, la diretta delle gare sarà garantita da Sky Sport MotoGP.

CEV MOTO3

Il Mondiale Junior Moto3 cerca ora un suo nuovo leader dopo la promozione a livello internazionale sia del campione 2019 Jeremy Alcoba che del secondo classificato Carlos Tatay. Tanti nomi interessanti, ma solo la prima gara ci darà qualche informazione più precisa su chi saranno i piloti da tenere d’occhio in questo 2020. Quattro i ragazzi italiani al via a Estoril: in primis i due piloti della nuova realtà Reale Avintia MTA Junior Team, ovvero il campione CIV Moto3 in carica Nicholas Spinelli e Raffaele Fusco. Troviamo poi Leonardo Taccini, ingaggiato da Leopard Junior Team, per finire con Filippo Maria Palazzi, al via con i colori del FAU55 Racing, il team dell’ex pilota mondiale Hector Faubel. L’entry list completa del round a Estoril.

CEV MOTO2

Per il Campionato Europeo Moto2 il discorso non cambia. Il campione 2019 Edgar Pons è ora nel Mondiale di categoria, così come un altro protagonista della scorsa stagione, Hector Garzó. Abbiamo comunque tante conferme, qualche ritorno ed alcuni esordi. Tra le conferme troviamo due nostri portacolori, nello specifico Yari Montella (ancora con Speed Up Racing) ed Alessandro Zaccone (nuovamente con Promoracing). Alessandro Zetti è invece la ‘promozione’: lascia la categoria Superstock 600 da campione in carica per la Moto2. Esordio assoluto nel CEV infine per il quarto pilota italiano ai nastri di partenza, Mattia Rato. L’entry list completa della tappa ad Estoril.

GLI ORARI

Dal mattino fino al primo pomeriggio del 4 e del 5 luglio i piloti scenderanno in pista per le prove libere. Sabato invece abbiamo i turni di qualifiche, seguiti domenica dalle gare. Ricordiamo che ci saranno due competizioni per l’Europeo Moto2, una sola per il Mondiale Junior Moto3, tutte e tre trasmesse su Sky Sport MotoGP.