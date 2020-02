Alessandro Zetti al via anche quest'anno nel CEV, ma in Moto2. Il Campione Europeo Superstock 600 2019 schierato da SF Racing.

Alessandro Zetti nuovamente al via nel CEV, ma stavolta nella categoria Moto2. Dopo due anni nella categoria Superstock 600, con il titolo conquistato proprio l’anno scorso, il giovane pilota italiano (18 anni a marzo) disputerà la stagione 2020 con la KALEX/Honda del team SF Racing. Presentato in giornata il progetto di questa nuova annata, con Zetti come unico pilota nel quale vengono riposte tutte le speranze della squadra.

“Sono molto felice e fiero di questo progetto” ha detto il team manager Fabio Perciballi. “Per la stagione 2020 ho deciso di affidare la moto ad un giovane talento come Alessandro Zetti, un pilota molto interessante. Sarà un anno impegnativo ed emozionante, confido molto nel suo talento. Non sarà certamente facile confrontarci con piloti e Team di comprovata esperienza nella serie, ma le sfide difficili rappresentano per noi il motore e la benzina per fare del nostro meglio. Il nostro obiettivo sarà stare sempre con i protagonisti e poterci battere con loro.”

Una nuova sfida per Alessandro Zetti. Chiusa la favolosa annata che gli ha permesso di diventare Campione Spagnolo e Campione d’Europa, ci sono ora passi avanti da compiere e nuovi obiettivi da conquistare. “Sono super felice di iniziare questa nuova avventura nel FIM CEV Repsol Moto2” ha dichiarato il pilota. “Darò il massimo per essere tra i protagonisti e ringrazio tutti per avermi dato questa grande opportunità.”