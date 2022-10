Andrea Dovizioso si dà al Rallylegend corre con una Lancia 037 Safari

Andrea Dovizioso torna al Rallylegend. Nel 2019 aveva partecipato all’evento su Audi S1 da Rallycross affiancato dal Direttore Sportivo Ducati Corse Paolo Ciabatti. Le cose non erano andate esattamente come avrebbe sperato: era finito letteralmente in un fosso.

Non che fossero andate meglio nel 2021 a Loris Capirossi che era è andato a sbattere durante la prima prova speciale “San Marino” con una Skoda Fabia R5.

Ben diverso l’approccio con i rally di Tony Cairoli che nel 2015 aveva dimostrato di essere velocissimo anche sulle quattro ruote vincendo la gara categoria Myth su una Lancia Delta Integrale.

Andrea Dovizioso ora che ha lasciato la MotoGP si dedica con entusiasmo alle proprie passioni e tra queste c’è sempre stata anche quella per le quattro ruote.

Il prossimo week-end sarà dunque al Rallylegend ma non parteciperà alla gara come concorrente. Farà alcuni giri sulla prova speciale The Legend al volante di una prestigiosa Lancia 037 versione Safari. L’auto verrà messa a disposizione da un appassionato collezionista.

