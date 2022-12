Andrea Dovizioso, infortunio e ironia: “Non potevo non essere ‘in trend'”

Andrea Dovizioso ha iniziato la sua carriera di crossista nel modo peggiore. Il pilota forlivese che gestirà la pista Monte Coralli di Faenza, si è infortunato al Crossodromo Catini di Ponzano di Fermo. Tanto spavento ma nulla di grave per il Dovi che non ha perso il sorriso e ci scherza su.

“C’è questa nuova moda che i crossisti seguono: far vedere le loro fratture – scrive Andrea Dovizioso sui social – Io che un po’ crossista mi sento non potevo non essere “in trend” e ho deciso di giocarmi la carta della frattura del polso, scomposta per bene, naturalmente.

Un paio d’ore di paura, ma fa parte del gioco. La cosa importante è che sto bene e non ho riportato danni permanenti. Ieri ho avuto la fortuna di avere vicino, e di incontrare, delle persone che ora è il momento di ringraziare.

Il primo, sentito grazie va al primario della UOC, il Prof. Lamponi Federico, e a tutto il personale dell’Ospedale Murri di Fermo. Siete stati tempestivi, gentili e aperti nel consultarvi e coordinarvi nella decisione finale con chi, le mie ossa, le conosce bene. Grazie di cuore anche ai piloti che erano in pista e allo staff del Crossodromo Catini di Ponzano di Fermo che mi hanno soccorso e aiutato dopo la caduta […]

Grazie di cuore a tutti. Ora mi prendo una piccola pausa. Ci vediamo in pista, tra un mesetto, per tornare sugli obiettivi del 2023″.

Foto tratta da Facebook