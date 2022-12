La nuova sfida di Andrea Dovizioso: un super crossodromo a Faenza

Andrea Dovizioso si è aggiudicato il bando per la gestione del Crossodromo Monte Coralli ed è già al lavoro per rilanciare la struttura. Il progetto coinvolge la società Rpm legata al Dovi, il comune di Faenza e la Federazione Motociclistica Italiana. La gestione ha durata ventennale.

A Faenza verrà creato un impianto polivalente ed un nuovo centro tecnico federale di motocross. I lavori saranno finanziati in parte dal PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza con i fondi che arrivano dal programma Next generation Eu. La cifra dello stanziamento pubblico ammonta a 4 milioni di euro.

Centro polivante Motocross

L’idea è quella di creare una struttura off road simile a quella che è Misano per la velocità. Il Monte Coralli sarà un cento per la formazione dei piloti, i tecnici, i commissari e tutto il personale coinvolto.

Il crossodromo romagnolo diventerà dunque una realtà di riferimento a livello italiano ed internazionale. Andrea Dovizioso sarà totalmente coinvolto in questa nuova sfida sportiva ed imprenditoriale. L’impianto di Faenza è stato costruito nel 1972 e dal 1979 al 2020 ha ospitato numerosi round del Mondiale di Motocross. Tra i pionieri Giuseppe Casadio, lo storico Direttore Sportivo faentino, in cabina di regia fino al 2000. Nel corso degli anni si sono avvicendati vari dirigenti. Dal 2023 e per i prossimi vent’anni vivrà una nuova fase, la più importante della sua storia.

Romagna caput mundi

La Romagna in futuro sarà sempre di più il fulcro del motociclismo mondiale. Ultimamente sta mietendo successi in ogni ambito: sportivo e politico. Il presidente FMI Giovanni Copioli, romagnolo doc, è stato eletto Vice-Presidente della Federazione Internazionale. Misano è ormai uno degli autodromi più importanti, l’unico che ospita MotoGP, WSBK, WDW e tutti i grandi eventi delle Case motociclistiche. Tra qualche anno Faenza ospiterà quindi i principali appuntamenti del cross in un impianto all’avanguardia.

Foto da Facebook