Lorenzo Zanetti correrà nella MotoAmerica Superbike

Lorenzo Zanetti sostituirà l'infortunato PJ Jacobsen al Ridge Motorsports Park nella MotoAmerica Superbike con la Ducati Panigale V4 R del team Celtic HSBK.

La MotoAmerica (ex-AMA) Superbike ritroverà un italiano al via. Lorenzo Zanetti, pilota e collaudatore ufficiale Ducati Corse per il progetto Panigale V4 R Superbike, correrà il 29-30 agosto prossimi al Ridge Motorsports Park in sostituzione dell’infortunato PJ Jacobsen. Zanetti, attualmente impegnato nel CIV Superbike con il Broncos Racing Team, salirà in sella alla V4 R del team Celtic HSBK Racing.

ZANETTI IN AMERICA

Dai trascorsi nel Mondiale Superbike, Supersport, Superstock 1000 e 125cc, Zanetti in origine doveva già correre nel precedente evento disputatosi a Pittsburgh. Le restrizioni dei viaggi dovuti all’emergenza COVID-19 hanno posticipato questo esordio al successivo round al Ridge Motorsports Park, con il team Celtic HSBK Racing che aveva affidato la propria Panigale V4 R a Jake Lewis.

TORNA L’ITALIA NELLA MOTOAMERICA

Lorenzo Zanetti riporterà così il tricolore in pista nella MotoAmerica Superbike a distanza di qualche anno dall’esperienza di Claudio Corti. In questo 2020 il pilota bresciano ha inoltre corso nell’ASB1000 dell’A.R.R.C. a Sepang con il team Access Plus Ducati, lottando nelle due gare per il podio con una Panigale V4 R.