Lorenzo Zanetti in gara nella ASB1000 a Sepang

Lorenzo Zanetti correrà a Sepang nella ASB1000 Superbike a Sepang con la Ducati Panigale V4 R del team Access Plus Racing.

Il primo appuntamento stagionale dell’ASB1000 Superbike di scena questo weekend a Sepang accoglierà una guest star d’eccezione. Lorenzo Zanetti, attuale collaudatore ufficiale Ducati Corse per il progetto Panigale V4 R, correrà con il team Access Plus Racing Okada Manila in sostituzione di Federico Sandi. Atteso protagonista quest’anno del CIV Superbike con Broncos Racing, il pilota bresciano affiancherà TJ Alberto in sella ad una delle Ducati Panigale V4 R al via della top class dell’Asia Road Racing Championship.

ZANETTI AL VIA DELL’ARRC

Come detto Lorenzo Zanetti sostituirà Federico Sandi, titolare di Access Plus Racing, impegnato tuttavia questo weekend a Losail al seguito del team Italtrans Moto2. Zanetti a Sepang ha già corso nel Mondiale 125cc (top-10 nel 2010) e Supersport, conquistando nel 2015 il terzo gradino del podio da pilota ufficiale MV Agusta Reparto Corse.

IN PISTA

Il vice-Campione CIV Superbike 2017 è già sceso in pista a Sepang per la due-giorni di Test pre-evento, staccando nella seconda giornata di attività il quinto crono in 2’06″734. Lorenzo Zanetti correrà in un campionato sempre più competitivo con la partecipazione, tra gli altri, di Markus Reiterberger, Ryosuke Iwato e Broc Parkes a confronto con il campione in carica Azlan Shah Kamaruzaman.