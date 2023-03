Leclerc in Mercedes e Hamilton in Ferrari? La risposta di Charles è netta

La Ferrari si presenta in Arabia Saudita con tanta voglia di riscatto dopo un Gran Premio del Bahrain sotto le aspettative. A Sakhir la più grande delusione è stata provocata dal ritiro di Charles Leclerc, la cui SF-23 si è fermata a causa di un problema alla centralina mentre lui occupava il terzo posto. A Jeddah deve montare già la terza stagionale e pertanto sconterà una penalità di almeno 10 posizioni sulla griglia.

Nonostante questa sanzione, il pilota monegasco spera di poter fare una buona gara in questo fine settimana. La Ferrari dovrebbe essere più forte sul circuito saudita, caratterizzato da alcuni lunghi rettilinei sui quali la SF-23 si dovrebbe esaltare. Per l’occasione il team porta anche una nuova ala anteriore e ripropone, con qualche modifica, quella posteriore monopilone che aveva già testato in Bahrain.

F1 GP Arabia Saudita: Leclerc molto carico

Leclerc ha concesso un’intervista a Sky Sport F1 e si è mostrato parecchio determinato per il GP Arabia Saudita: “Non è bello avere una penalità già alla seconda gara – ammette – però ormai è successo. I problemi avuti sulla control unit sono stati capiti, adesso dobbiamo guardare avanti a partire da questo weekend. Un po’ mi piace la sfida di dover partire più indietro e di dimostrare che siamo competitivi“.

Per rimontare e poter salire sul podio forse servirà anche qualche colpo di fortuna, però il pilota monegasco non vuole pensarci: “Non ho in mente di poter approfittare della fortuna. Punto in alto, però facendo una gara normale con tanti sorpassi. Non vedo l’ora di scendere in pista, sperando di avere un feeling in gara diverso da quello avuto in Bahrain, dove comunque c’è una pista particolare“.

Charles smentisce le voci sullo “scambio” con Hamilton

Charles conferma che nella squadra c’è il clima giusto per lavorare bene e puntare a fare i risultati auspicati per questa stagione di F1 2023: “Non è stato un inizio facile, ma nel team c’è una grande motivazione e una mentalità positiva per spingere tutti nella stessa direzione. Non abbiamo iniziato come volevamo, però abbiamo già delle spiegazioni e adesso spingeremo per migliorare il nostro passo in gara rispetto alla Red Bull. Porteremo delle novità sulla macchina già da questo weekend“.

Infine, Leclerc ha risposto sulle voci che davano lui in Mercedes e Lewis Hamilton in Ferrari nel 2023: “Questa è una che volevo chiarire. Ci sono mille voci, non ne ho mai viste così tante come nell’ultima settimana. Alcune escono dal nulla, ho visto cose strane. Non so se ci sono persone che vogliono metterci in difficoltà. A Maranello ho visto un team unito e che spinge nella stessa direzione, questa è la cosa importante. Sono in rosso, amo la Ferrari e voglio vincere con la Ferrari. Per me è tutto molto chiaro, non c’è altro da dire“.

Foto: Ferrari