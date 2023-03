F1 GP Arabia Saudita 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Il campionato di F1 2023 è pronto a tornare in azione per il secondo appuntamento del calendario. In questo fine settimana va in scena il Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito di Jeddah, che dal 2021 ospita il campionato.

La Red Bull ha dominato nel precedente GP in Bahrain ed è favorita per la vittoria anche in questo weekend. Max Verstappen è il leader della classifica, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez. Sarà interessante vedere se Aston Martin, terza a Sakhir con Fernando Alonso, si confermerà competitiva. Ovviamente occhi anche su Ferrari e Mercedes, le grandi deluse della scorsa gara. Charles Leclerc dovrà partire con una penalità di almeno 10 posizioni in griglia, visto che sulla SF-23 devono montare già la terza centralina.

F1 GP Arabia Saudita 2023: le caratteristiche del circuito

Quello di Jeddah è un circuito cittadino molto veloce. Con 6.174 metri di pista è il secondo più lungo del calendario. Presenta 27 curve e nella gara (notturna) di domenica verranno percorsi 50 giri. È stato creato dalla collaborazione tra Tilke GmbH & Co. KG e Formula 1 Motorsport diretta da Ross Brawn.

Lunghi rettilinei si alternano a curve veloci, molto importante possedere un motore performante. L’asfalto offre media aderenza e ha una contenuta abrasione, ciò comporta un consumo moderato degli pneumatici (3 su 5 il valore previsto da Pirelli). Ci sono stati degli interventi per rendere il tracciato più sicuro. Sono state ampliate delle vie di fuga, è stata migliorata la visibilità in alcune curve e sono stati rivisti anche dei cordoli.

Formula 1, l’albo d’oro a Jeddah

Finora si sono disputati solo due Gran Premi dell’Arabia Saudita. Nel 2021 la vittoria è andata a Lewis Hamilton, che ha avuto la meglio su Max Verstappen dopo un duello davvero duro. I due, in lotta per il titolo, sono arrivati anche al contatto. Ci furono grandi polemiche. Sul podio con loro salì Valtteri Bottas con l’altra Mercedes.

Nel 2022, invece, trionfo di Verstappen. Il pilota della Red Bull riuscì a battere la Ferrari di Charles Leclerc dopo una bella battaglia. Poco più di mezzo secondo il distacco sul traguardo. Sul podio anche l’altro ferrarista, Carlos Sainz.

Orari diretta tv e streaming di Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il GP dell’Arabia Saudita verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1 (canale 207). Per seguire tutto in live streaming su pc, tablet e smartphone sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno solo in differita (ore 21:30) qualifiche e gara. Di seguito il programma completo con gli orari del weekend di Formula 1 a Jeddah.

Venerdì 17 marzo

14:30-15:30 Prove Libere 1

18:00-19:00 Prove Libere 2

Sabato 18 marzo

14:30-15:30 Prove Libere 3

18:00-19:00 Qualifiche

Domenica 19 marzo