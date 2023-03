F1, Leclerc penalizzato in Arabia Saudita: l’annuncio di Vasseur

Piove sul bagnato in casa Ferrari. Infatti, dopo il deludente debutto in Bahrain con un ritiro in gara, Charles Leclerc dovrà scontare una penalità in griglia nel Gran Premio dell’Arabia Saudita.

I problemi alle centraline avute a Sakhir obbligano il team a montarne una terza nel prossimo weekend. Il regolamento prevede che ogni scuderia possa utilizzarne due senza incappare in conseguenze, ma l’utilizzo di ogni ulteriore unità comporta delle sanzioni. Il pilota monegasco avrà almeno 10 posizioni da scontare sulla griglia di partenza. Da capire se verrà sostituito anche altro sulla sua SF-23 e se ci saranno altre penalità.

F1, penalità per Leclerc in Arabia Saudita: parla Vasseur

È stato Frederic Vasseur ad annunciare che Leclerc avrà un pesante handicap domenica a Jeddah: “Domenica abbiamo avuto due problemi diversi – riporta il sito ufficiale della Formula 1 – ed entrambi all’Engine Control Unit. Abbiamo fatto un’analisi approfondita e spero che sia tutto sotto controllo adesso. Purtroppo dovremo prendere una penalità a Jeddah, perché sono previste solo due centraline a stagione“.

Il team principal della Ferrari ci ha tenuto a chiarire che il pilota, nonostante questo problema, non è abbattuto e punta a fare bene in Arabia Saudita: “Abbiamo parlato e Charles è motivato. Abbiamo corso solo una gara su ventitré. La penalità non è una buona notizia, però non è la fine della stagione. Vedremo come andrà a Jeddah. Lui è carico, sta spingendo la squadra e vuole ottenere il massimo possibile“.

Che Ferrari vedremo a Jeddah?

In Bahrain abbiamo visto una Ferrari molto distante dalla Red Bull sul passo gara. E anche l’Aston Martin domenica è stata particolarmente competitiva, con Fernando Alonso che è riuscito agevolmente a strappare il podio a Carlos Sainz. Vasseur è fiducioso per il weekend in Arabia Saudita: “Sono abbastanza fiducioso che saremo più vicini alla Red Bull. La pista è differente da quella di Sakhir. Porteremo anche alcuni aggiornamenti. Penso che a Jeddah sarà una storia completamente diversa e credo che potremo fare un passo avanti. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi e lavorare come una squadra“.

Il team principal francese predica la calma ed è abbastanza tranquillo. Si aspetta una Ferrari più competitiva in questo fine settimana, è convinto che il gap dalla Red Bull sarà inferiore. Vedremo se il suo ottimismo si tradurrà poi in fatti concreti. Leclerc e Sainz sperano di non ritrovarsi di nuovo in una situazione complicata in gara.

Foto: Formula 1