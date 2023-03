Samuele Cavalieri su Aprilia all’All Japan Road Race Championship

Nuova avventura internazionale per Samuele Cavalieri, in partenza per il Giappone. Il pilota emiliano parteciperà al primo round del all’All Japan Road Race Championship l’1 ed il 2 aprile sul circuito di Motegi. La prossima settimana sarà impegnato nei test pre-campionato.

“Se ne parlava da tempo ma non dicevo nulla per scaramanzia – racconta Samuele Cavalieri a Corsedimoto – la conferma mi è arrivata solo nelle ultime ore. Ho avuto giusto il tempo di mettere a punto i dettagli e domani (venerdì) parto per il Giappone. Corro con l’Aprilia e gomme Bridgestone: questa è un po’ un’incognita visto che nel Campionato Italiano Superbike usiamo le Dunlop. Sono veramente contento i questa opportunità, non vedo l’ora”.

Parentesi giapponese, dunque, per Samuele Cavalieri che recentemente aveva stabilito il record della pista di Alcarras, in Spagna, durante i test invernali con il team NuovaM2 (leggi qui). Il livello dell’All Japan Road Race Championship ovviamente è alto ma è una bellissima sfida per Samuele. Pilota italiano in sella ad una moto italiana, su una pista entrata nella leggenda del motociclismo giapponese. La gara di Motegi non dovrebbe essere l’unica. Certo, Samuele punta al successo nel Campionato Italiano Superbike, tuttavia le gare internazionali hanno un fascino unico e quelle in Giappone ancora di più.

Foto social Samuele Cavalieri

