CIV Superbike: Samuele Cavalieri punta in alto “Voglio lottare con Pirro”

Samuele Cavalieri subito a top nei test invernali con l’Aprilia del team Nuova M2. A Vallelunga è andato bene, ad Alcarras (in Spagna) ha spiccato il volo siglando il nuovo record della pista. Nel 2020 il pilota emiliano era stato Vice-Campione Italiano Superbike e quest’anno punta al titolo. Tra i suoi principali avversari Michele Pirro, da sempre suo amico e compagno di allenamento assieme a Savadori, Marconi e Ferrari.

“Che bello, dopo due stagioni finalmente torno a battagliare con Michele Pirro – scherza Samuele Cavalieri – mi mancava confrontarmi con lui in pista. Gli ultimi due anni sono stati da dimenticare per un motivo o per un altro, adesso riparto con grande entusiasmo e voglia di rivincite. Quando sono salito sull’Aprilia a Vallelunga ho ritrovato il piacere di guidare una moto”.

Come ti sei trovato con il Team Aprilia Nuova M2?

“In Spagna siamo stato un po’ sfortunati per il meteo ma tutto bene. Sono molto bravi, c’è un ambiente molto famigliare ma nello stesso tempo professionale. C’è molto ordine nel box nonostante siamo in tre piloti: la squadra è organizzata benissimo”.

Come vedi il CIV Superbike 2023?

“Il livello è veramente alto e con tante molto presenti, più degli altri anni ed ovviamente mi fa piacere. I due nomi di riferimento sono Pirro e Delbianco ma credo che ci saranno sei o sette piloti che potranno lottare costantemente per il podio tra cui noi tre dell’Aprilia, ma pure Zanetti e forse altri. Sarà un campionato molto bello. Io punto al Titolo Italiano: il secondo posto l’ho già conquistato nel 2020 e vorrei migliorare quel risultato”.

In passato hai partecipato ad una trentina di gare del Mondiale Superbike. Capitolo chiuso o ci pensi ancora?

“Il pensiero c’è ed è normale tuttavia ci tornerei solo con un progetto importante, per una stagione intera, con i test ed una moto competitiva. Non m’interesserebbe fare delle sostituzioni o delle gare spot, sono cose che ho già fatto. Meglio un CIV fatto bene che un Mondiale fatto male”.