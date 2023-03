MotoGP, Gigi Dall’Igna conferma: difficili i rapporti con Dovizioso

Pecco Bagnaia e Ducati sono ripartiti subito alla grande nei test preseason MotoGP. Dopo la vittoria del titolo mondiale 2022 si punta al bis e le premesse ci sono tutte. La Desmosedici GP23 ha migliorato sul ritmo e sul giro secco, la GP22 si conferma ancora un passo avanti rispetto alla concorrenza. Con otto frecce rosse in pista, il direttore generale Gigi Dall’Igna può sorridere sotto il suo pizzetto cromato.

Dall’Igna stratega della MotoGP

L’arrivo di Enea Bastianini sembra aver dato ulteriore sprint a Pecco Bagnaia che nel test di Portimao è stato maestoso, siglando un nuovo record del circuito. In una stagione dove le qualifiche avranno un ruolo decisivo, è il miglior biglietto da visita per la squadra di Borgo Panigale verso il primo Gran Premio. Può inoltre approfittare delle difficoltà della concorrenza, solo Aprilia pare abbia compiuto un vero passo avanti (vedi l’aerodinamica), ma non quanto basta per impensierire la Ducati Desmosedici. Ancora una volta l’equipe tecnica della Rossa ha fatto un sapiente lavoro di evoluzione, a Gigi Dall’Igna una buona fetta di merito. “Un essere umano ha un solo cervello. Ma hai bisogno di 100 cervelli in squadra se vuoi generare più idee e aiuto“.

Problemi con Dovizioso

La grande capacità del direttore generale di Ducati Corse sta nella perfetta intesa con i suoi piloti. Il neo arrivato Alex Marquez è rimasto molto colpito dalla vicinanza di Dall’Igna, interessato ad ascoltare i commenti di tutti dopo le varie sessioni. Un grande lavoro di squadra che compatta team factory e satelliti in una grande famiglia, dove vige un ottimo spirito di collaborazione. Peccato che questa intesa non ci sia stata ai tempi di Andrea Dovizioso… “Ho un buon rapporto con molti piloti, anche con piloti difficili come Max Biaggi e Jorge Lorenzo“, spiega Dall’Igna a Speedweek.com. “Quando ho parlato con i piloti, ho sempre avuto l’impressione che si fidassero di quello che stavo facendo. Ovviamente a volte possono esserci problemi… Qui stiamo parlando di un solo pilota“.

Foto: Facebook @04 Park – Monte Coralli