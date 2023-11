Formula 1: General Motors bussa alle porte per il 2028

La notizia che già circolava ora si fa ancora più concreta. L’azienda statunitense General Motors vorrebbe entrare in Formula 1 dal 2028 come fornitore di motori. L’obiettivo della casa automobilistica di Detroit è quello di creare una scuderia a stelle e strisce fornendo i suoi propulsori al Team Andretti. L’annuncio è arrivato ieri, ma esso non è stato visto di buon occhio dalle scuderie già presenti nel campionato. Questo per ragioni commerciali, ma va detto che Liberty Media sarebbe felicissima di avere una scuderia tutta d’oltreoceano, quindi la partita è più che mai aperta.

La Formula 1 americanizzata prende sempre più piede

La decisione della General Motors non arriva in un momento a caso, ma a ridosso del cambio di regolamenti che ci saranno in Formula 1 a partire dal 2026. Un cambio che non riguarderà solo l’aspetto aerodinamico delle monoposto, ma anche dei propulsori. Tutto ciò ha già portato all’annuncio dell’ingresso da tale anno di case automobilistiche pronte ad entrare con i propri motori, come Ford e Audi. La casa dello stato del Michigan non poteva farsi perdere questa occasione, sfruttando anche la voglia di entrare del team Andretti. La scuderia di Indianapolis ha già ribadito la sua voglia di entrare in Formula 1, ma la risposta ricevuta sembra non essere stata positiva.

Liberty Media che gestisce il principale campionato automobilistico vede di buon occhio un affare del genere. La scuderia Andretti sarebbe motorizzata dai motori Cadillac, creando quindi un binomio tutto statunitense. Questo aprirebbe ancor di più al mercato oltreoceano, che sta sempre più prendendo piede in Formula 1. Una scelta quindi che potrebbe essere dettata dal business, ma anche dal voler far apparire il campionato sempre più vicino ai gusti dei consumatori a stelle e strisce. Al momento però, il tutto sembra soprattutto un desiderio di General Motors, che si scontra con la volontà delle altre scuderie già presenti in campionato. Il motivo è molto semplice e chiaro.

Le dieci scuderie presenti bloccano l’ingresso di altre case

Una griglia con 20 auto è ciò che continuano a chiedere le case presenti, questo per non dover dividere la torta in più parti. L’aumento ad undici dei team presenti porterebbe ad un ridimensionamento delle entrate derivanti dalla base commerciale del campionato. Soldi che sono essenziali per la sopravvivenza delle dieci scuderie di Formula 1, vista anche l’introduzione del budget cap. Le case presenti sono pronte anche a far entrare come fornitore di propulsori la Cadillac, ma sono intransigenti nel farla entrare insieme ad Andretti.

General Motors potrebbe fornire i suoi motori ad un team già presente in Formula 1, questo potrebbe andare bene al colosso statunitense, che però sotto sotto spera di realizzare un team tutto USA. Il team Andretti si è già visto sbattere le porte in faccia dalle scuderie presenti. Al momento l’unica possibilità è la rinuncia di una delle dieci scuderie presenti, oppure l’acquisto di due posti, se qualcuno dei team attuali volesse venderli. Un ruolo a questa partita dovrà giocarlo per forza di cose Liberty Media, che però sa anche che chi è già dentro gioca un ruolo importante nel reperimento degli sponsor essenziali al successo del campionato.

Las Vegas il teatro dell’annuncio GM-Cadillac-Andretti

La General Motors ha annunciato la sua candidatura ad entrare in Formula 1 proprio a Las Vegas, per rimarcare un progetto tutto a stelle e strisce. Mark Reuss presidente della General Motors ha spiegato come egli si senta sicuro, che dal 2028 ci sarà nel massimo campionato automobilistico il team Andretti Cadillac F1. Le dieci scuderie presenti non la pensano così e sembrano pronte a portare avanti la loro battaglia. Gli introiti sono troppo importanti per loro e dividerli in undici parti, invece di dieci, potrebbe essere un bagno di sangue per chi è da anni in F1. Insomma, la partita è più che mai aperta e solo il tempo ci dirà chi riuscirà a portare a casa questa vittoria.

FOTO: social team Andretti