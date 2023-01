Ferrari 2023: tante novità tecniche per tornare a vincere

Il mondiale di F1 2023 si avvicina. L’attesa sta per consumare le proprie forze e in poco meno di un mese, il 14 febbraio, l’ultima opera di ingegneria meccanica targata Ferrari verrà presentata al mondo. Il Cavallino Rampante fa sul serio. La “defenestrazione” di Mattia Binotto e il conseguente approdo di Frederic Vasseur alla corte di Maranello non ha scombussolato i piani operativi. Sul fronte tecnico la nuova vettura proporrà diverse novità.

F1: le novità Ferrari 2023

La veste aerodinamica corretta prevede pance più rastremate e alcune modifiche nella zona del diffusore. Al retrotreno una sospensione posteriore diversa nei cinematismi. Il propulsore sarà più affidabile, capace di sviluppare un quantitativo di cavalli superiore. Infine un “piano dimagrante” per gestire al meglio il bilanciamento della monoposto.

confronto sulla configurazione delle pance tra Ferrari F1-75 e Ferrari 675

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz

