F1, Leclerc deluso dalla Ferrari: “Red Bull di un’altra categoria”

Una gara da dimenticare per Charles Leclerc in Bahrain. Mentre si trovava al terzo posto, la sua Ferrari SF-23 si è fermata a causa di un problema al motore. Nessuno si aspettava questo KO, visto che l’affidabilità doveva essere un aspetto sistemato dopo i guai del 2022.

Podio sfumato per il monegasco e anche per Carlos Sainz, che dopo il ritiro del compagno di squadra si era ritrovato terzo e che non ha potuto difendere la posizione. Troppo forte Fernando Alonso con l’Aston Martin, che dopo averlo rimontato e superato ha anche allungato senza problemi. Lo spagnolo, invece, ha dovuto difendersi da Lewis Hamilton e ci è riuscito non senza faticare.

C’è parecchio lavoro da svolgere a Maranello per migliorare affidabilità e anche consumo gomme, perché il degrado è stato maggiore rispetto a Red Bull e Aston Martin. Una nota positiva è la velocità in rettilineo, però non basta.

F1 GP Bahrain, la delusione di Leclerc

Leclerc è rimasto particolarmente sorpreso appena la power unit Ferrari ha smesso di funzionare. Il suo team radio è stato eloquente: “No, no, no. Cosa succede ragazzi? Non ho potenza“. Tra l’altro, prima della gara erano state sostituite batteria e centralina di controllo sulla sua SF-23.

Intervistato da Sky Sport F1, il pilota non ha nascosto il suo rammarico: “Il nostro obiettivo è battere Red Bull, ma in questo weekend non c’eravamo come performance sul passo gara. Dobbiamo fare passi avanti sul ritmo, siamo troppo lontano. Loro hanno trovato qualcosa, non si è mai visto che in qualifica siamo lì e poi in gara a volte prendiamo anche un secondo al giro. Sono di un’altra categoria. Dobbiamo lavorare e trovare qualcosa, altrimenti faremo fatica“.

L’analisi post-gara di Sainz

Sainz ha ammesso di non essere rimasto sorpreso di aver chiuso dietro alla Aston Martin di Alonso: “Sinceramente no – ammette – dopo aver visto il passo nei test e nelle prove libere. Sapevamo che sui 57 anni avremmo pagato. L’Aston Martin ha meno degrado gomma e migliore ritmo di noi in Bahrain. Questo per noi non è un buon circuito, perché scaldiamo troppo gli pneumatici posteriori“.

Troppo elevato il consumo degli pneumatici nella Ferrari SF-23, un handicap grosso: “In gara gli altri possono spingere – spiega Carlos – invece noi dobbiamo salvare le gomme. Dobbiamo andare a casa, guardare tutto e migliorare, perché non abbiamo molto margine“.

Vasseur si aspetta una Ferrari migliore

Anche Frederic Vasseur si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare quanto successo nel GP del Bahrain di F1: “Ora ho un quadro chiaro della situazione. In qualifica ci siamo, però oggi in gara non abbiamo fatto un buon risultato. Con Charles potevamo chiudere al terzo posto, ma abbiamo avuto un problema di affidabilità e questo non va assolutamente bene. Dobbiamo sistemare le cose. Inoltre, anche il degrado rispetto alla Red Bull non era buono. Dobbiamo fare del nostro meglio per progredire“.

Il team principal della Ferrari ammette di essere rimasto stupito dal KO tecnico della SF-23 di Leclerc: “Non ci aspettavamo il problema che abbiamo avuto, non era mai capitato nulla. Ora dobbiamo capire esattamente cosa è successo prima di trarre conclusioni, però è un po’ uno shock. Leclerc era abbastanza tranquillo in terza posizione. Dobbiamo migliorare sia sull’affidabilità sia sul degrado gomme“.

Foto: Sky Sport