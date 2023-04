F1 GP Baku, Sprint Shootout: Leclerc sbatte, ma sconfigge ancora le Red Bull

A Baku è terminata la prima Sprint Shootout della F1, ovvero le qualifiche che servono a stabilire la griglia di partenza della Sprint che si disputa nel pomeriggio. Il format prevede Q1 da 12 minuti, Q2 da 10 e Q3 da 8. Prime due sessioni da svolgere con gomma media e la terza con le morbide.

La pole position è stata conquistata da Charles Leclerc in 1’41″697. Il pilota monegasco è stato il poleman delle qualifiche di ieri, valide per la gara di domenica, e si è ripetuto anche oggi. Finale col brivido, dato che nell’ultimo tentativo è finito contro le barriere e ha rischiato di essere beffato dai rivali della Red Bull.

F1 GP Baku: Leclerc riuscirà a vincere?

Leclerc ha commentato così il risultato e anche l’incidente: “Con le pneumatici soft è stato un po’ complicato il Q3, perché non giravamo con queste gomme da ieri. Le condizioni sono molto diverse e la macchina si comportava differentemente. Il posteriore si è surriscaldato nel secondo giro. Ho spinto un po’ di più per cercare di migliorare, visto che ero un po’ indietro rispetto al primo tentativo, e ho perso la macchina in curva 5. Per fortuna non ho avuto conseguenze. Comunque sono contento del primo giro e dobbiamo confermare il risultato in gara. Ci proveremo. Dobbiamo anche essere realisti, finora siamo sempre stati dietro alla Red Bull in gara. Loro sembrano un passo avanti, vedremo… Noi pensiamo di aver migliorato molto la vettura, farò di tutto per vincere perché la Ferrari deve stare in vetta“.

Doppia pole Rossa

Charles nella gara Sprint di F1 a Baku partirà con a fianco Sergio Perez, che ha fatto meglio di Max Verstappen stamattina. Vicino al campione del mondo in carica della F1 scatterà George Russell con la Mercedes. Terza fila aperta da Carlos Sainz con l’altra Ferrari, affiancata Mercedes di Lewis Hamilton. Lo spagnolo è stato danneggiato dall’incidente del compagno, visto che era dietro di lui e ha dovuto rallentare.

Quarta fila per il bravissimo Alexander Albon su Williams e Fernando Alonso su Aston Martin. Top 10 completata da Lance Stroll (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren). Male Alpine, tredicesima con Esteban Ocon e diciannovesima con Pierre Gasly. Appuntamento alle ore 15:30 per la partenza della sprint race di Formula 1 in Azerbaigian.

F1 GP Baku 2023, risultati Sprint Shootout: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Charles Leclerc Ferrari 1:41.697

2 Sergio Perez Red Bull Racing +0.147

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.290

4 George Russell Mercedes +0.555

5 Carlos Sainz Ferrari +0.590

6 Lewis Hamilton Mercedes +0.805

7 Alexander Albon Williams +1.149

8 Fernando Alonso Aston Martin +1.313

9 Lance Stroll Aston Martin +1.367

10 Lando Norris McLaren – –

11 Oscar Piastri McLaren

12 Nico Hulkenberg Haas F1 Team

13 Esteban Ocon Alpine

14 Kevin Magnussen Haas F1 Team

15 Logan Sargeant Williams

16 Guanyu Zhou Alfa Romeo

17 Valtteri Bottas Alfa Romeo

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri

19 Pierre Gasly Alpine

20 Nyck De Vries AlphaTauri

“Come ho progettato il mio sogno” la bio di Adrian Newey il più grande ingegnere della F1 disponibile su Amazon

Foto: Formula 1