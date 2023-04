F1 GP Baku, Sprint Race: Perez troppo forte, Leclerc deve accontentarsi

La Sprint Race del Gran Premio d’Azerbaigian 2023 di F1 è stata vinta da Sergio Perez con la Red Bull. Partito dalla seconda casella della griglia, il messicano all’ottavo giro ha effettuato il sorpasso decisivo sul poleman Charles Leclerc e ha mantenuto la leadership fino alla fine.

F1 GP Azerbaigian, Gara Sprint: Leclerc deve arrendersi, Verstappen infuriato

Il pilota della Ferrari ha fatto il possibile per restare vicino a Perez e provare ad attaccarlo, ma non ci è mai riuscito e a un certo punto le sue performance sono crollate. Leclerc è comunque riuscito a tenersi dietro la Red Bull di Max Verstappen, che non è mai stato in grado di tentare un sorpasso. La sua RB19 era vistosamente danneggiata dai contatti iniziali con George Russell. In parco chiuso il campione del Mondo non l’ha mandata a dire, era infuriato con il britannico: “Non mi ha lasciato spazio“.

Quarta posizione finale proprio per la Mercedes di Russell, che al traguardo ha preceduto l’altra Ferrari di Carlos Sainz e l’Aston Martin di Fernando Alonso. A punti anche Lewis Hamilton (Mercedes) e Lance Stroll (Aston Martin). Niente punti, ma buon nono posto per Alexander Albon con la Williams. Top 10 chiusa dal rookie Oscar Piastri con la McLaren.

Da segnalare che un incidente di Yuki Tsunoda al primo giro ha prima provocato la Virtual Safety Car e poi la Safety Car. La gara sprint di fatto è partita col sesto giro dei diciassette giri previsti.

F1 GP Baku 2023, risultati Sprint Race: ordine di arrivo e classifica finale

1 Sergio Perez Red Bull Racing Leader

2 Charles Leclerc Ferrari +4.463

3 Max Verstappen Red Bull Racing +5.065

4 George Russell Mercedes +8.532

5 Carlos Sainz Ferrari +10.388

6 Fernando Alonso Aston Martin +11.613

7 Lewis Hamilton Mercedes +16.503

8 Lance Stroll Aston Martin +18.417

9 Alexander Albon Williams +21.757

10 Oscar Piastri McLaren +22.851

11 Kevin Magnussen Haas F1 Team +27.990

12 Guanyu Zhou Alfa Romeo +34.602

13 Pierre Gasly Alpine +36.918

14 Nyck De Vries AlphaTauri +41.626

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +48.587

16 Valtteri Bottas Alfa Romeo +49.917 1

17 Lando Norris McLaren +51.104 1

18 Esteban Ocon Alpine +60.621 2