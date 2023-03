F1 GP Bahrain, classifica Prove Libere 2: Alonso davanti a Red Bull e Ferrari

Il primo venerdì di prove libere del campionato di F1 2023 è andato in archivio. Dopo una sessione mattutina non davvero indicativa, c’era grande curiosità di vedere come sarebbe andata la seconda. Nel pomeriggio, infatti, ci sono condizioni più simili a quelle che ritroveremo nelle qualifiche e in gara nel Gran Premio del Bahrain.

Il miglior tempo è stato conquistato da Fernando Alonso in 1’30″907. L’Aston Martin si conferma forte sul circuito di Sakhir. Il due volte campione del mondo di Formula 1 si è messo dietro le Red Bull di Max Verstappen (+0″169) e Sergio Perez (+0″167). Quarta posizione per Charles Leclerc, distante 460 millesimi dalla vetta con una Ferrari ancora difficile da decifrare. In difficoltà Carlos Sainz con l’altra SF-23, quattordicesimo a oltre un secondo.

Buon quinto crono per Nico Hulkenberg con la Haas, davanti alla Aston Martin di Lance Stroll e all’Alpine di Pierre Gasly. Con l’ottavo tempo troviamo Lewis Hamilton con la Mercedes, il suo gap da Alonso è di 636 millesimi. Top 10 completata da Lando Norris su McLaren e Guanyu Zhou su Alfa Romeo. Tredicesima l’altra Mercedes W14 di George Russell.

F1 GP Bahrain 2023: tempi ufficiali e classifica finale Prove Libere 2

1 Fernando ALONSO Aston Martin 1:30.907

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.169

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.171

4 Charles LECLERC Ferrari +0.460

5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +0.469

6 Lance STROLL Aston Martin +0.543

7 Pierre GASLY Alpine +0.568

8 Lewis HAMILTON Mercedes +0.636

9 Lando NORRIS McLaren +0.663

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +0.679

11 Esteban OCON Alpine +0.701

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.886

13 George RUSSELL Mercedes +0.975

14 Carlos SAINZ Ferrari +1.049

15 Oscar PIASTRI McLaren +1.117

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.203

17 Alexander ALBON Williams +1.533

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.618

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri +1.698

20 Logan SARGEANT Williams +1.842

Foto: Aston Martin