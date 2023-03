F1 GP Bahrain, classifica Prove Libere 1: Perez al top, Leclerc 5°

È andata in archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain di F1. Non è la più indicativa, visto che le condizioni di qualifiche e gara saranno diverse, però era comunque importante girare più possibile dopo i soli tre giorni di test disputati proprio a Sakhir.

Il miglior tempo è stato realizzato da Sergio Perez, che con la sua Red Bull RB19 ha chiuso in 1’32″758. Dietro al messicano si è piazzato Fernando Alonso (+0″438), con una Aston Martin AMR23 che sembra confermare quando di positivo mostrato la scorsa settimana. Terzo il campione del mondo Max Verstappen, a 617 millesimi dal compagno di squadra ma con un passo migliore.

Quarto crono per Lando Norris con la McLaren, a precedere la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco incassa 1″499 rispetto a Perez, però ha siglato il suo best lap con gomma media e quindi ha del margine sul giro secco. Ci sono circa 8 decimi tra mescola soft e medium. Il teammate Carlos Sainz è ventesimo, quindi ultimo, e con un testacoda all’attivo tra curva 9 e 10 durante il tentativo di time-attack. Si è poi concentrato sul passo. Nella scuderia di Maranello ci sono state delle comparazioni riguardanti l’ala posteriore.

Sesto tempo per l’Aston Martin di Lance Stroll, rientrato dopo i problemi fisici che gli avevano impedito di prendere parte al test. Seguono la Haas di Kevin Magnussen e le Alfa Romeo di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas. Top completata da Lewis Hamilton su Mercedes, come il compagno George Russell (undicesimo) ha utilizzato pneumatici medi per il best lap.

Importante il secondo turno di prove libere del pomeriggio, visto che le condizioni saranno simili a quelle di qualifiche e gara. Fondamentare sfruttare al meglio l’ora a disposizione in pista.

F1 GP Bahrain 2023: tempi ufficiali e classifica finale Prove Libere 1

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:32.758

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.438

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.617

4 Lando NORRIS McLaren+1.407

5 Charles LECLERC Ferrari+1.499

6 Lance STROLL Aston Martin+1.540

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.644

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.817

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.931

10 Lewis HAMILTON Mercedes+2.159

11 George RUSSELL Mercedes+2.208

12 Oscar PIASTRI McLaren+2.239

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.257

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.285

15 Esteban OCON Alpine+2.347

16 Nyck DE VRIES AlphaTauri+2.644

17 Pierre GASLY Alpine+2.697

18 Logan SARGEANT Williams+2.991

19 Alexander ALBON Williams+3.260

20 Carlos SAINZ Ferrari+3.314

