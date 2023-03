F1 GP Bahrain 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Manca sempre meno all’inizio del campionato di F1 2023. In questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio del Bahrain e i tifosi non vedono l’ora di gustarsi l’azione sul circuito di Sakhir.

Il test della scorsa settimana ha già scatenato commenti e pronostici, però sono le gare a rappresentare il momento della verità. Adesso capiremo quanto valgono davvero le diverse macchine, nessuno potrà più bluffare e nascondersi. Team e piloti di Formula 1 sono pronti a spingere sul serio.

F1 GP Bahrain 2023: le caratteristiche del circuito

Il Bahrain International Circuit è stato progettato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke e fa parte del calendario dal 2004. Misura 5,412 chilometri ed è costituito da 15 curve. Sono previste tre zone DRS, con l’ala mobile da poter sfruttare per sorpassare sui tre rettilinei principali. Disporre di un motore performante sul dritto è importante, così come avere grip e trazione in uscita di curva.

L’asfalto è abrasivo, quindi il consumo e la gestione delle gomme sono fondamentali. È una pista da medio carico aerodinamico e che sollecita molto sia il motore sia l’impianto frenante, oltre agli pneumatici. Le alte temperature e le il vento sono altri fattori da prendere in considerazione.

Formula 1, l’albo d’oro a Sakhir

Il primo Gran Premio del Bahrain di F1 fu vinto da Michael Schumacher con la Ferrari, che è la scuderia più vincente a Sakhir con sette trionfi. Segue la Mercedes a sei. L’ultimo è quello di Charles Leclerc nel 2022. Invece, il pilota con più trionfi è Lewis Hamilton: cinque totali (2014, 2015, 2019, 2020, 2021). Dietro di lui c’è Sebastian Vettel a quota quattro.

Max Verstappen, campione del mondo in carica, non ha mai vinto lì e quindi proverà a rompere questo tabù. I test pre-campionato hanno dato la sensazione che la Red Bull sia davanti a tutte in questo inizio di 2023, quindi non sorprenderebbe una vittoria del pilota olandese.

Orari diretta TV e streaming di Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il GP del Bahrain sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207), per la diretta streaming su pc, tablet e smartphone sono a disposizione le app Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo la differita di qualifiche (sabato ore 21) e gara (domenica ore 21:30). Di seguito il programma completo con tutti gli orari per seguire live il weekend di Formula 1 a Sakhir.

Venerdì 3 marzo 2023

Prove Libere 1 – 12:30

Prove Libere 2 – 16:00

Sabato 4 marzo 2023

Prove Libere 3 – 12:30

Qualifiche – 16:00

Domenica 5 marzo 2023

Gara – 16:00

Foto: Formula1.com