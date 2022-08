Il via alle 04:30 italiane, la guida alla corsa

Si tratta della 43° edizione della gara mito dell’Endurance, l’obiettivo che da solo vale la stagione per i colossi nipponici. Gli equipaggi al via sono 45, numero ridotto rispetto alle precedenti edizioni: ricordiamo che la 8 ore è il terzo round del Mondiale Endurance, che si concluderà a settembre con il Bol d’Or, in Francia. Meteo: sono attesi temporali durante l’arco della giornata, quindi sarà complicatissimo gestire le strategie di consumo e cambi gomme. In questo approfondimento abbiamo delineato le due possibili ozpioni, su sette oppure otto pit stop.

Gino Rea in gravi condizioni

Il pilota britannico, 32 anni, ha perso il controllo della Honda FCC TSR durante le libere che hanno preceduto i quaranta minuti di qualifica. Lo schianto contro le barriere sul lato sinistro della pista, in ingresso alla “Triangle Chicane” è stato impressionante. Gino Rea è rimasto privo di sensi in pista e dopo un veloce passaggio al centro medico di Suzuka, è stato trasportato di Yokkaichi. Secondo le informazioni diffuse dalla squadra ricoverato in gravi condizioni, senza aver ripreso conoscenza.

Honda HRC in pole

Honda HRC non vince dal 2014 ma conta di rompere il digiuno con un super team che in tutte le prove private e ufficiali ha marciato a passo di record. La Kawasaki scatterà dalla seconda posizione, nello schieramento stile Le Mans, cioè con le moto allineate al muretto box e i rispettivi piloti pronti a scattare dall’altro lato della pista. Qui sotto le immagini della qualifica, qui cronaca e tempi.

La diretta TV su Eurosport 2

Eurosport (canale 212 di Sky) offre in diretta la 8 ore di Suzuka dall’inizio alla fine, con commento del nostro Alessio Piana e Jacopo Zizza. Le highlights dei momenti più spettacolari saranno disponibili su Corsedimoto, gratis.