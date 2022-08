Honda HRC con Nagashima in pole alla 8 ore di Suzuka, Rea 2°

Sebbene si sia trattato di un turno di qualifica da 40 minuti sostitutivo del celebre Top 10 Trial cancellato per la minaccia-pioggia, lo spettacolo non è mancato. L’edizione 2022 della 8 ore di Suzuka vedrà il Team HRC scattare dalla pole grazie ad uno scatenato Tetsuta Nagashima, in 2’04″934 autore del nuovo primato sul giro a Suzuka in un weekend di gara della 8 ore. Il collaudatore ufficiale Honda dei progetti MotoGP e Superbike, dopo un impressionante 2’04″942 siglato ieri, si è ulteriormente migliorato, prendendosi il lusso di battere nel confronto diretto il 6 volte Campione del Mondo Jonathan Rea.

HONDA RITORNA IN POLE ALLA 8 ORE DI SUZUKA

A caccia di una vittoria che manca da 8 anni a questa parte, se non altro la Honda si è riappropriata della pole alla 8 ore di Suzuka. La 21esima della propria storia in 43 edizioni, la prima addirittura dal 2009 (!) a questa parte, all’epoca a firma Kosuke Akiyoshi con F.C.C. TSR Honda. Un primo traguardo raggiunto per la HRC, presente alla “sua gara” con tutti i vertici, celebrando il proprio 40° anniversario ed una pole siglata da un Tetsuta Nagashima in stato di grazia. Sin dai Test dello scorso mese di luglio si è mostrato velocissimo e, non da meno, tutt’uno con la missilistica CBR 1000RR-R #33, arma totale per sbancare la 8 ore.

JONATHAN REA SECONDO

Nagashima è stato l’unico nel corso di questo speciale “Top 10 Qualifying” ad infrangere il muro del 2’05”. Un riferimento avvicinato da Jonathan Rea, il quale dopo un primo tentativo più lento del proprio compagno di equipaggio Alex Lowes (2’05″864 rispetto a 2’05″413), ha dato vita ad un conclusivo doppio time-attack di rilievo. Un primo in 2’05″149 con il miglior secondo settore, il successivo in 2’05″205, portando la ZX-10RR #10 in seconda posizione, senza accusare il colpo dopo la scivolata nel pregresso turno di prove libere. JR65, affiancato da Lowes e Leon Haslam, con i colori Kawasaki Racing Team cercherà domani di bissare il trionfo del 2019, incontrando tuttavia un Team HRC (Nagashima, Takumi Takahashi e Iker Lecuona) che parte con i favori del pronostico.

TERZA POSIZIONE PER CANEPA IN QUALIFICA DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Il superlativo weekend di Niccolò Canepa ha trovato conferma anche in questa sessione, riuscendo a spingersi fino ad un crono di 2’05″981, vicino al suo 2’05″863 di ieri. Nel prosieguo del turno il proprio team-mate in YART Yamaha Marvin Fritz è riuscito a migliorarsi (2’05″776), garantendo alla R1 #7 la terza posizione in griglia. Il secondo miglior risultato italiano di sempre alla 8 ore di Suzuka, dopo il secondo crono nel Top 10 Trial del 2001 siglato da Valentino Rossi.

APPRENSIONE PER GINO REA

Si qualifica quarta F.C.C. TSR Honda, con Josh Hook e Mike Di Meglio in apprensione dopo il terrificante incidente di Gino Rea nel corso della conclusiva sessione di prove libere. Trasportato in Ospedale via elisoccorso, non si hanno comunicazioni ufficiali in merito alle sue condizioni. Nel corso della giornata è atteso un bollettino medico, mentre la 8 ore di Suzuka 2022 prenderà il via domani alle 11:30 locali, le 4:30 italiane.