MotoGP Silverstone, Prove 3: Aprilia e Ducati fanno faville

Una Aprilia a soli 86 millesimi dal record assoluto di Marc Marquez. Si chiude così il terzo e più importante turno di libere MotoGP a Silverstone. Aleix Espargaro comanda la classifica davanti a tre Ducati ed al compagno di squadra Maverick Viñales, direttamente in Q2 Quartararo, altre due Rosse ed il duo Suzuki. Ecco com’è andata.

LIVE MotoGP

11:52 – I migliori settori realizzati in questa terza sessione di prove libere.

11:43 – Aprilia e Ducati scatenate, ecco la classifica confermata.

11:42 – Prove di partenza con chiarimento tra Espargaro e Bagnaia.

11:39 – Johann Zarco stava volando, il passo era da record, ma una scivolata vanifica il tentativo.

11:37 – Scintille tra Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro, ostacolatisi alla curva 13 negli ultimi minuti della sessione. Il pilota Ducati in particolare è a rischio.

11:32 – Marchi italiani in bella evidenza: i ragazzi Aprilia e Ducati occupano sei delle 10 posizioni utili per la Q2. Le altre quattro sono della Yamaha di Quartararo, della KTM di Oliveira, del duo Suzuki. Ma è iniziato l’assalto finale, non mancheranno gli stravolgimenti.

11:30 – Pecco Bagnaia era ancora fuori dalla top ten, ma eccolo balzare in 7^ piazza a 10 minuti dalla fine.

11:26 – Vola Aleix Espargaro, a soli 86 millesimi dal record assoluto di Marc Marquez! Segue Maverick Viñales, duo Aprilia al comando anche della classifica combinata.

Ducati, riecco le alette da Pokémon

11:21 – A metà turno solo Takaaki Nakagami e Raul Fernandez si sono migliorati rispetto alla prima giornata di libere.

11:15 – A motogp.com, Pit Beirer ha sottolineato il grande lavoro estivo di KTM: si cercano importanti passi avanti nella seconda parte di stagione. Per quanto riguarda i piloti, manca l’annuncio sul futuro duo Tech3, che arriverà più avanti. Ma Pol Espargaró ha già annunciato la firma, affiancherà Remy Gardner.

11:11 – Top 5 tutta Ducati-Aprilia con Zarco, Viñales, Bagnaia, Miller ed Espargaró. Nessun cambio in classifica combinata.

11:05 – Uno degli argomenti del GP è il prossimo ritiro di Andrea Dovizioso. Razlan Razali inizia con una battuta: “Siamo un team di piloti che si ritirano… Ma rispettiamo la sua scelta, guardandolo in faccia nelle ultime gare abbiamo notato tanta frustrazione. Abbiamo cercato di aiutarlo in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Avremmo voluto che finisse l’anno, ma è così.” Chi saranno i piloti RNF Aprilia 2023? “Non così presto, forse dopo l’Austria avremo qualcosa.”

10:55 – Si comincia, MotoGP in azione per il turno più importante: chi andrà direttamente in Q2?

10:50 – Alberto Puig criptico su Marc Marquez: “Non abbiamo mai detto che non correrà più quest’anno…” E sul secondo pilota Repsol Honda: “Abbiamo accelerato i colloqui, forse siamo più vicini a trovare un accordo per l’altra parte del garage. Joan Mir? Certamente è nella nostra lista.”

10:45 – Cielo parzialmente nuvoloso, la temperatura è di 17° C, che diventano 28° C sull’asfalto.

10:40 – Hanno attirato parecchio l’attenzione soprattutto le curiose “pinne” viste sul posteriore delle Ducati di Bastianini e Martín. “Mi piace, sembra un Pokémon!” ha scherzato il pilota Gresini Racing.

10:35 – Svariate novità tecniche nel venerdì a Silverstone. Prove di telaio e carena in casa Honda, sia con il collaudatore che con i piloti ufficiali. S’è visto anche un nuovo scarico sulle KTM guidate da Binder ed Oliveira. Prove di carenatura infine per i ragazzi Ducati.

10:30 – Gli fa eco Joan Mir: “È una cosa che dev’essere sistemata. In ogni circuito la perdita di tempo dev’essere di circa tre secondi.” Il maiorchino è ancora senza contratto per il 2023. Il 2° posto alla fine della prima giornata è un ottimo punto di partenza.

10:25 – “Perde solo 8 decimi, in altri circuiti si perdono anche quattro secondi!” Aleix Espargaró non ha nascosto le sue perplessità riguardo il percorso per la Long Lap Penalty che Quartararo dovrà scontare.

Premessa

Fabio Quartararo è stato il più rapido nella prima giornata di libere a Silverstone. Il campione MotoGP ha chiuso davanti a Joan Mir e Maverick Viñales. Johann Zarco 4° e miglior Ducati su Aleix Espargaró, da notare invece che Pecco Bagnaia è provvisoriamente fuori dai primi dieci. Sarà un terzo turno di prove libere piuttosto acceso.

