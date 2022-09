Gino Rea ritorna a casa trascorso un mese dall’incidente di Suzuka

Trascorso un mese dal terrificante incidente nel corso delle prove della 8 ore di Suzuka, Gino Rea lascia l’Ospedale e può far ritorno a casa. La settimana si apre con questa splendida notizia e con questo scatto rilasciato dal team F.C.C. TSR Honda France che ritrae un “Speedy G” di buon umore. Protagonista del Mondiale Endurance FIM EWC, nelle prossime ore farà il suo ritorno in madrepatria per proseguire la terapia di recupero neurologica definita dai medici.

GINO REA LASCIA L’OSPEDALE

Era il 6 agosto quando Gino Rea, con una dinamica mai chiarita ufficialmente, finì rovinosamente a terra in prossimità della Triangle Chicane nel corso della conclusiva sessione di prove libere della 8 ore di Suzuka. Da quel momento il Campione Europeo Superstock 600 2009 ha vissuto un vero e proprio inferno, con segnali incoraggianti emersi tuttavia nelle ultime settimane.

RITORNO A CASA PER GINO REA

La famiglia, giunta in Giappone pochi giorni dopo l’incidente, ha seguito da vicino Gino Rea. Già lo scorso 16 agosto ha ripreso a respirare autonomamente, con progressi che hanno sorpreso gli stessi medici. Lo testimonia il fatto che, in data odierna, ha avuto il via libera per far ritorno a casa, dove proseguirà la terapia di recupero.

F.C.C. TSR HONDA TROVA IL SOSTITUTO

Nel frattempo il team F.C.C. TSR Honda France affronterà il Bol d’Or (17-18 settembre) correndo proprio all’insegna di “Keep Fighting Gino”. Sarà Alan Techer, Campione del Mondo 2017/2018 con la medesima squadra, a prendere il suo posto, affiancando i titolari Josh Hook e Mike Di Meglio in sella alla CBR 1000RR-R #5.