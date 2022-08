Gino Rea respira autonomamente: segnali incoraggianti dall’Ospedale

Una meravigliosa notizia giunge direttamente dalla famiglia di Gino Rea. Il motociclista britannico, sfortunato protagonista di un bruttissimo incidente sabato 6 agosto nel corso delle prove libere della 8 ore di Suzuka, respira autonomamente ed ha iniziato a comunicare con i suoi familiari. Progressi che hanno sorpreso lo stesso staff medico al seguito, in questi giorni difficili, di “Speedy-G”.

AGGIORNAMENTO SU GINO REA

Come diffuso dalla sua famiglia, a Gino Rea è stato rimosso il sistema di respirazione e ventilazione assistita. Il portacolori F.C.C. TSR Honda France del FIM EWC respira così autonomamente ed ha già iniziato a comunicare con i familiari giunti in Giappone per stargli vicino.

PROGRESSI SORPRENDENTI

La nota si conclude con un “La famiglia ed i medici sono molto contenti dei suoi progressi“. La strada è ancora lunga, ma in merito alle condizioni di Gino arrivano, giorno dopo giorno, segnali e notizie confortanti.