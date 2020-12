Test 2021 per F.C.C. TSR Honda tra Okayama e Suzuka

F.C.C. TSR Honda France si prepara alla prossima stagione del FIM EWC: con Yuki Takahashi primi Test 2021 in Giappone tra Okayama e Suzuka.

F.C.C. TSR Honda segna la via. Dopo aver sancito nel 2016 l’inizio della “invasione All Japan” nel Mondiale Endurance, con la sua programmazione la squadra Campione del Mondo FIM EWC 2017/2018 si afferma lungimirante, a maggior ragione di questi tempi. Per via delle restrizioni dei voli aerei dovuti all’emergenza COVID-19, la squadra con base operativa a Suzuka fa affidamento su tre distinte “antenne” per preparare l’anno venturo nel FIM EWC: la struttura giapponese, la divisione di Bruno Performance in Catalogna e la “filiale” parigina di Honda France. In queste ultime settimane la compagine nipponica si è ritrovata al lavoro, effettuando i primi Test 2021.

IN PISTA A OKAYAMA

Con il pensiero già rivolto alla 24 ore di Le Mans del 17-18 aprile prossimi, F.C.C. TSR Honda con il neo-acquisto Yuki Takahashi ha affrontato una preliminare due-giorni di prove ad Okayama (ex-Ti Aida) giovedì 10 e venerdì 11 dicembre. Sono stati 100 i giri effettuati, con Takahashi in azione per 4 ore complessive sperimentando diversi sviluppi in ottica 2021 in termini di motore e sospensioni Showa. Una prima uscita positiva, condividendo la pista oltretutto con Yoshimura, a sua volta in pista con Kazuki Watanabe provando diverse novità in vista del progetto Yoshimura SERT Motul per l’Endurance 2021.

NUOVO TEST A SUZUKA

Da Okayama, F.C.C. TSR Honda si è successivamente trasferita a Suzuka per un’ulteriore giornata di prove tenutasi sabato 19 dicembre. In questa circostanza Yuki Takahashi ha condiviso la pista con altri piloti dell’All Japan, cercando di massimizzare il tempo a disposizione nonostante le basse temperature. Tra un giro e l’altro finalizzato allo sviluppo della moto in ottica 2021, il Campione ST1000 in carica ha giudicato con filosofia quest’ultima sessione di prove in programma. “Purtroppo c’era tanto freddo, ma mi hanno detto è sempre così a Le Mans. Pertanto mi sono portato avanti con il lavoro…“, ha commentato con tono scherzoso il forte pilota giapponese.

ALL’ASSALTO DEL TITOLO 2021

F.C.C. TSR Honda France continuerà a provare in lungo ed in largo nella Terra del Sol Levante prima dei Test 2021 europei in agenda nei prossimi mesi. Nel Vecchio Continente Josh Hook e Mike Di Meglio torneranno in sella alla nuova CBR 1000RR-R affiancando Yuki Takahashi, line-up titolare per tutta la prossima stagione del Mondiale Endurance.