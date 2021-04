Cambia il calendario FIM EWC: Le Mans a giugno, Oschersleben in forse

Il FIM EWC ha un nuovo calendario 2021: posticipata a giugno la 24 ore di Le Mans, resta in discussione la 8 ore di Oschersleben.

Nuova modifica (si spera l’ultima…) al calendario 2021 del Mondiale Endurance FIM EWC. Come anticipato nei giorni scorsi, proprio in data odierna era atteso un annuncio in merito alla ricollocazione della 24 Heures Motos Le Mans. La maratona Endurance della Sarthe verrà infatti recuperata nel weekend del 12-13 giugno prossimi in qualità di round inaugurale della stagione 2021.

24 HEURES MOTOS A GIUGNO

Non una novità per i nostri lettori, in quanto già lo scorso 6 aprile avevamo preannunciato la nuova data della 44^ edizione della 24 Heures Motos. Si correrà nuovamente a porte chiuse, nel weekend originariamente previsto per la 24 ore di Le Mans auto (posticipata ad agosto).

OSCHERSLEBEN IN FORSE

Come detto, Le Mans sarà il round inaugurale del FIM EWC 2021. La 8 ore di Oschersleben del 23 maggio prossimi è stata infatti posticipata a data da destinarsi. L’obiettivo è di correre potenzialmente nel mese di agosto, per anni il tradizionale periodo della 8 ore tedesca che si disputa nell’ambito della German Speedweek.

IL NUOVO CALENDARIO 2021 DEL FIM EWC

12-13 giugno: 24 ore di Le Mans

17 luglio: 12 ore di Estoril

18-19 settembre: Bol d’Or

7 novembre: 8 ore di Suzuka

Da annunciare la 8 ore di Oschersleben